Google Wallet acaba de recibir dos importantes actualizaciones para ayudarte a rastrear tus paquetes y pasar sin problemas por los aeropuertos; aquí te explicamos cómo usarlas

Google Wallet ahora te permite rastrear paquetes

Además, ahora incluye TSA PreCheck Touchless ID

Pero estas funciones solo funcionan en EE. UU.

Google Wallet se está convirtiendo en mucho más que una simple billetera, ya que acaba de lanzar dos nuevas funciones: una te ayuda a rastrear paquetes y la otra podría agilizar tus viajes por los aeropuertos.

En primer lugar, ahora puedes ver los recibos, los números de seguimiento y el estado de envío de los paquetes que estás esperando, directamente desde Google Wallet. Para obtener información de seguimiento más detallada, aún tendrás que visitar el sitio web de la empresa de envíos, pero un nuevo botón de «seguir paquete» en Wallet te llevará directamente allí.

Verás todas las entregas que están por llegar junto a tus pases en la pantalla de inicio de Google Wallet, mientras que puedes ver tus otros pedidos tocando «ver más».

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Dicho esto, por supuesto, todo esto solo aparecerá si tu pedido está vinculado a tu cuenta de Gmail y, aun así, solo si es de un comerciante compatible. También deberás tener habilitado el seguimiento de paquetes, lo cual puedes hacer desde la app de Gmail en tu celular yendo a Menú > Configuración, luego tocando el nombre de tu cuenta, seguido de General > Seguimiento de paquetes.

Así que no es exactamente una solución integral de seguimiento de paquetes, pero es un buen paso en esa dirección —aunque por ahora esta función solo está disponible en EE. UU.

Un ascenso de categoría en el viaje

(Image credit: Google)

En cuanto a la otra novedad de Google Wallet, se ha convertido en la primera billetera digital en ser compatible con TSA PreCheck Touchless ID. Esto significa que, en lugar de tener que mostrar tu identificación en el control de seguridad, puedes registrarte previamente con la TSA a través de Google Wallet.

Si cumples con los requisitos, puedes hacerlo creando primero un pase de identificación en Google Wallet con la información de tu pasaporte y, luego, agregando una tarjeta de embarque a Google Wallet. A continuación, verás un botón «Comenzar» en el pase que te permitirá compartir de manera segura tu identificación y tu tarjeta de embarque con la TSA.

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Una vez hecho esto, podrás utilizar la fila rápida de TSA PreCheck Touchless ID en el aeropuerto, lo que te ahorrará tiempo.

Sin embargo, actualmente esto solo funciona en 65 aeropuertos de EE. UU. y con 100 aerolíneas participantes, por lo que, aunque está bastante extendido, no funcionará en todos los vuelos desde todos los aeropuertos de EE. UU.