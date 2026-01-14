Google Messages recibirá una importante actualización en 2026: estas son las tres nuevas funciones al estilo de WhatsApp que no te puedes perder

Siempre hay novedades en Google Messages, y tras su serie de actualizaciones en 2025, el rival de WhatsApp se prepara para más mejoras en 2026, incluida una herramienta de chat grupal que se necesitaba desde hacía años.

El año pasado, Google lanzó varias mejoras útiles para Messages, lo que demuestra que se toma en serio la mejora del nivel de su plataforma de mensajería. Desde las invitaciones RCS hasta las mejoras de diseño y la opción «Eliminar para todos», Google Messages ha avanzado mucho en los últimos 12 meses.

Sin embargo, no se detiene ahí. Google sabe que aún hay mucho margen de mejora, y esperamos más cambios en 2026. La mayoría de sus próximas funciones aún se encuentran en fase de pruebas beta, pero estamos bastante seguros de que solo será cuestión de tiempo que todos los usuarios de Mensajes de Google tengan acceso a estas tres funciones prácticas y, seamos sinceros, muy esperadas.

Menciones en chats grupales de RCS

En lo que respecta a las @menciones en los chats, plataformas como WhatsApp llevan una gran ventaja. Ahora, Google Messages por fin va a incorporar su propia versión para los chats grupales, pero debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Descubrimos las menciones en los chats grupales por primera vez en la publicación de Reddit anterior, en noviembre, y parece que aún se encuentran en fase de pruebas beta.

Las menciones son una de las mejores formas de llamar la atención de los miembros de un chat grupal, especialmente cuando se han perdido un mensaje o están ignorando deliberadamente tus preguntas candentes, lo cual es más frecuente. Cuando utilizas la función @menciones en un chat grupal, se envía una notificación a ese miembro específico, incluso si tiene desactivadas las notificaciones de chat, por lo que no hay excusas para no responder.

An improved long-press menu

Más recientemente, Google Messages ha renovado su menú de pulsación prolongada para mensajes de texto, sustituyendo su función de barra de herramientas por un menú flotante repleto de las siguientes opciones nuevas: Remix (solo fotos), Responder, Reenviar, Copiar (para texto), Marcar, Eliminar, Seleccionar más, Información y Guardar (para fotos).

Anteriormente, la mayoría de estas opciones estaban ocultas bajo la antigua barra de herramientas, por lo que la idea del nuevo menú de pulsación prolongada es hacer que estas funciones de difícil acceso sean más navegables para los usuarios. Esto ha aparecido en la última versión beta de Google Messages para un gran número de usuarios, por lo que esperamos un lanzamiento más amplio en algún momento de este año.

Nuevo visor de la cámara

(Image credit: Future)

Otra nueva mejora que ha implementado Google Messages es la actualización de la cámara y el visor de la galería en Android, que ya está disponible para todos los usuarios en la versión estable del servicio de chat.

Ahora, el visor de la cámara es mucho más corto que antes, lo que permite más espacio de visualización para tus fotos en la interfaz de la galería (ahora puedes ver dos filas completas de imágenes). Todavía puedes deslizar hacia arriba en la vista de la galería para acceder a tu biblioteca completa de fotos, así que eso no cambia.

