Google Messages por fin recibirá una actualización para compartir la ubicación que llevamos años esperando

La función para compartir la ubicación en tiempo real llegará a Google Messages en Android

Es una función que otras aplicaciones de mensajería ofrecen desde hace tiempo

También se va a modificar la forma en que se inician los chats grupales

Google Messages ha recibido recientemente varias actualizaciones útiles, y hay indicios de que hay dos más en camino: el uso compartido de la ubicación en tiempo real para que otras personas sepan dónde estás y una forma más fácil de iniciar chats grupales.

En primer lugar, el uso compartido de la ubicación en tiempo real. En realidad, esto se detectó en un código oculto el año pasado, pero, según informa Android Authority, la función ahora es más prominente dentro de la aplicación de Android, aunque todavía no está disponible para los usuarios.

El equipo de Android Authority logró habilitar la función con un pequeño truco de código, por lo que todos podemos ver cómo funciona. Podrás controlar durante cuánto tiempo se comparte tu ubicación y los contactos que pueden verla, y habrá una notificación persistente dentro de los chats si estás transmitiendo tu paradero en ese momento.

También parece haber cierta integración con Find Hub en Android, aunque las ubicaciones también se pueden ver a través de un navegador web. No debería pasar mucho tiempo antes de que Google decida lanzar esta función para todos los usuarios.

Iniciar chats grupales

Cómo funciona actualmente la creación de chats grupales en Google Messages (Image credit: Future)

A continuación, tenemos un pequeño ajuste en los chats grupales, y nuevamente estamos en deuda con Android Authority por detectar el cambio. Parece ser algo que se está probando actualmente en la versión beta de Google Messages.

El flujo de trabajo renovado muestra un selector de múltiples contactos cuando presionas el botón Iniciar chat en la esquina inferior derecha de la lista principal de conversaciones, por lo que es un poco más fácil crear y poner en marcha un nuevo chat grupal.

Todavía se puede seleccionar un solo contacto e iniciar un chat individual, pero ahora se necesita un toque menos para iniciar un chat grupal: se pueden seleccionar varios contactos directamente, sin tener que tocar el botón Crear grupo, como se hace ahora. Es un ajuste que podría empezar a implementarse de forma más amplia muy pronto.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Ahora que los iPhone son compatibles con el estándar RCS que implementa Google Message y que también se están lanzando numerosas actualizaciones para la aplicación, Google Messages se está convirtiendo rápidamente en una de las aplicaciones más capaces e importantes que desarrolla Google.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.