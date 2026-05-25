Dale una segunda vida a a tus antiguos smartphones Android; aquí tienes 7 maneras en las que tú también puedes hacerlo

Lamentablemente para nuestros bolsillos, los smartphones no duran para siempre. Según las estadísticas , la mayoría de la gente conserva sus dispositivos entre dos y tres años antes de comprar uno nuevo, pero los teléfonos viejos no desaparecen sin más.

Si los tiras a la basura, acaban convirtiéndose en residuos electrónicos y ocupando espacio en los vertederos. Y si los guardas, también acaban convirtiéndose en residuos electrónicos y ocupando espacio en tu cajón. Pero no te preocupes: hay una solución para este dilema.

Estamos aquí para compartirles esa sabiduría de uso para sus viejos smartphones. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con un teléfono que ya no se usa a diario; probablemente cientos de cosas, de hecho.

Latest Videos From

Pero queríamos hacerles una lista breve y concisa que no incluyera demasiadas ideas raras y específicas, así que nos inclinamos por siete maneras en las que hemos dado nueva vida a teléfonos que ya no usamos, pero que no queríamos desechar (no contamos con el intercambio de tu teléfono viejo, ¡pero esa también es una opción valiosa!).

Donar tú telefono

(Image credit: Future)

Probablemente, este sea el mejor uso que se me ocurre para un teléfono, aunque no sea tan original como otras opciones de esta lista. Si tu teléfono ya no te sirve, dónalo a alguien que pueda aprovecharlo.

Hay muchas razones por las que podrías ya no querer un teléfono que no se aplican a otra persona. Tal vez te hayas decidido por un modelo más nuevo, se te haya dañado una de las cámaras traseras o la batería ya no dure lo suficiente para tus necesidades.

Pero esas desventajas podrían no aplicarse a otros; tal vez no necesiten el modelo más reciente, un sistema de cámaras múltiples o una batería de larga duración. Las personas mayores, las personas con poca familiaridad con la tecnología y quienes simplemente no usan mucho su teléfono no necesitan el mejor teléfono Android del mercado. Conozco gente que usa móviles de hace 10 años.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Donar un teléfono evita que tu viejo móvil acabe en los vertederos, ya de por sí saturados, y permite que tu amigo/ser querido/compañero de trabajo ahorre dinero al no tener que comprar uno nuevo. Todos ganan.

Reproductor de música

(Image credit: Sony)

Muchos tenemos una biblioteca musical enorme..

Debido a su tamaño, no se puede guardar la biblioteca musical en ociasiones, en teléfonos nuevos.

Por suerte, ahí es donde entran en juego los teléfonos inteligentes antiguos. Si elimino mis juegos, fotos y aplicaciones de mensajería, puedo usar el dispositivo como un reproductor de música digital avanzado para llevar conmigo mis canciones sin pérdida de calidad.

Prefiero hacerlo en teléfonos que tengan conector para auriculares, algo cada vez más raro hoy en día, pero cada vez hay más auriculares con cable que incluyen opciones USB-C, así que no es obligatorio.

Otra ventaja de tener un teléfono secundario como reproductor de música es que puedes dejarlo conectado a los altavoces sin estar atado a ellos.

Router 5G de reemplazo

(Image credit: Future)

Hace unos años, cuando me mudé de piso, el proveedor de internet anunció que tardaríamos tres semanas en activar el nuevo servicio. Este desastre se solucionó cuando compré una tarjeta SIM 5G barata, la conecté a un viejo teléfono para juegos que ya había terminado de probar y usé el punto de acceso como router improvisado durante ese tiempo.

No era la conexión a internet más rápida que jamás se haya visto la humanidad, pero era mucho mejor de lo que cabría esperar, con velocidades máximas de 50 Mbps.

El alcance no era muy bueno, y un teléfono no puede mantener ese tipo de uso de punto de acceso durante mucho tiempo; de hecho, creo que después de eso el teléfono dejó de ser útil como smartphone de uso diario. Además, el dispositivo estaba prácticamente conectado constantemente a un ventilador y a una batería externa para que siguiera funcionando, y no todo el mundo tiene ese tipo de equipo.

Pero esta seguía siendo una excelente manera de usar un teléfono viejo, que me sacó de un apuro, y además me permitirá tener un dispositivo a mano durante unas semanas más antes de reciclarlo.

Para la lectura

(Image credit: Future)

Es un proceso muy sencillo y bastante divertido: empiezas borrando casi todas las aplicaciones del teléfono. Nada de redes sociales, ni Netflix, ni navegador web: borrar, borrar, borrar. Básicamente, solo usas la tienda de aplicaciones para descargar herramientas de lectura y las aplicaciones que tu teléfono no te permita borrar (aunque normalmente puedes eliminarlas de la pantalla de inicio).

Al hacer esto, eliminas las distracciones: este teléfono es para leer, no para enviar mensajes. Reducir drásticamente las aplicaciones en un teléfono como este también suele ayudar a prolongar la duración de la batería, lo que permite disfrutar de la experiencia de lectura. En la mayoría de los teléfonos que he probado, también existen tecnologías de pantalla para modificar el perfil de color: a veces se puede añadir escala de grises, un tono cálido o filtros personalizados para lograr una apariencia similar a la de un libro. Y no olvides las herramientas de protección visual que ofrecen muchos móviles modernos.

Una vez que hayas modificado las funciones de tu teléfono y añadido algunos filtros de pantalla para conseguir un aspecto similar al del papel, podrás convertir un teléfono antiguo en una pequeña máquina de lectura portátil. Es ideal para teléfonos antiguos, ya que la falta de potencia de procesamiento no importará, y un dispositivo como este durará mucho más que tu teléfono, así que no tendrás que preocuparte de que se quede sin batería.

Smartphone dedicado para fotografía

(Image credit: Future)

Como persona que se dedica a analizar teléfonos, cambio de modelo con frecuencia, y a menudo eso implica pasar de un móvil excelente a uno inferior. Nunca puedo contar con un teléfono que sea rápido, que tenga una buena pantalla o que ofrezca cámaras versátiles.

Por eso siempre tengo a mano un teléfono con cámara antiguo. Mi opción preferida es el Realme 13 Pro Plus; no es el mejor teléfono con cámara del mundo, pero tiene cámaras principales, zoom y ultra gran angular bastante decentes. Básicamente, es todo lo que necesito.

Cuando necesito un teléfono para tomar una buena foto, saco mi Realme y al instante obtengo una imagen útil. Se ha convertido en mi teléfono preferido para tomar fotos de productos para reseñas (por ejemplo, con él tomé la foto del Nothing Phone (3) que aparece arriba).

Como el Realme no es mi teléfono principal, sé que normalmente estará cargado y listo, y las fotos de mis productos no saturarán mi galería. Además, lo configuré para que las fotos tomadas con el teléfono se transfieran directamente a mi PC, listas para editar; no quiero que las fotos de atardeceres ni las selfies con mi novia se transfieran, porque no necesito editarlas.

Teléfono dedicado para el gaming

(Image credit: Future)

Soy muy exigente con el teléfono que uso para jugar. Suelo probar los mejores teléfonos para juegos y he descubierto que no todo se reduce a la potencia o la calidad de la pantalla. Algunos de mis teléfonos favoritos para Call of Duty: Mobile son modelos antiguos que se sienten muy bien en la mano y, a veces, ofrecen funciones adicionales.

Por la misma razón que no uso mi teléfono principal para la fotografía todo el tiempo, me gusta tener un teléfono de repuesto para juegos que pueda usar para partidas o niveles rápidos.

Ni siquiera tiene que ser un teléfono moderno; cualquiera de los últimos años con un chip Snapdragon de la serie 8, o alguna de las opciones de gama alta de MediaTek, rinde de maravilla en los juegos. Y prefiero mil veces jugar en un teléfono antiguo con gatillos físicos que en el último modelo de gama alta, que me obliga a usar los dedos.

Al no usar mi ordenador de uso diario, también evito que me interrumpan mensajes de texto, llamadas, alarmas o Google Gemini, que parece empeñado en arruinar una buena racha de asesinatos saltando sin motivo aparente.

Como power bank

(Image credit: Peter Hoffmann)

Algunos teléfonos, como el OnePlus 15 que se muestra en la imagen, cuentan con una función llamada carga inversa. Esta permite conectar dispositivos al teléfono, a través de su puerto USB-C, para cargarlos utilizando la batería del teléfono.

Esta función, y otra similar que funciona de forma inalámbrica, es una excelente manera de usar tu smartphone para mantener cargados tus otros dispositivos. En el pasado, he usado la carga inversa para mantener funcionando auriculares, tabletas y lectores electrónicos, y también para compartir energía con los teléfonos de mis amigos. No es tan común como cabría esperar, pero muchos teléfonos la incluyen hoy en día.

Nota al margen: Soy propenso a los accidentes y he roto bastantes teléfonos a lo largo de mi vida por caídas o golpes. Esta es una característica que comenzó mucho antes de mi época en TechRadar y continuó hasta hace aproximadamente dos semanas. Estoy seguro de que ese pobre teléfono no será mi última víctima.

Algunos teléfonos rotos no deberían usarse. Si existe el más mínimo riesgo de que el dispositivo se haya dañado, especialmente la batería, es mejor no usarlo. Sin embargo, a veces, una pequeña muesca en la pantalla impide que funcione, aunque el teléfono siga funcionando correctamente por dentro.

En uno de esos casos, se trataba de un teléfono con carga inversa. Como la pantalla no funcionaba, no podía usarlo como mi teléfono principal, pero esta función de carga seguía siendo muy útil. Durante un tiempo, terminé usando el teléfono como batería externa portátil; no era mucho más grande que un cargador promedio de 5000 mAh que se puede comprar en Amazon, e incluso podía usarse como memoria USB para almacenar datos.