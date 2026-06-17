7 de las mejores funciones de Android 17 disponibles en este momento: desde Bubbles hasta Screen Reactions

Android 17 ya está disponible

Por ahora, solo está disponible para los teléfonos Pixel

Entre las nuevas funciones se incluyen "Screen Reactions/Reacciones en pantalla", "Bubbles/Burbujas", un modo de juego para dispositivos plegables y mucho más

Tras meses de versiones beta, Android 17 por fin está disponible en su versión definitiva —aunque, inicialmente, solo para los teléfonos Google Pixel; los dispositivos de otras marcas lo recibirán a lo largo de 2026, a medida que los fabricantes le den su propio toque al software—.

Pero si tienes un Google Pixel 6 o un modelo más reciente, ya puedes descargar Android 17 (o al menos lo podrás hacer pronto, si aún no se ha actualizado en tu teléfono).

Lamentablemente, lo que no tendrás por ahora es Gemini Intelligence ni la mayoría de las otras funciones relacionadas con la IA anunciadas en el reciente Android Show; Google ha indicado que estas funciones se lanzarán «más adelante este verano».

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Pero aún hay mucho con qué entretenerte, desde Screen Reactions hasta las burbujas multitarea y mucho más. A continuación, te detallamos las siete mejores funciones nuevas que encontrarás en la actualización de Android 17.

1. Burbujas multitarea/Multitasking bubbles

(Image credit: Google)

Si te gusta tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo, probablemente te gustará la nueva función "Bubbles" de Android 17, que te permite convertir cualquier aplicación en una burbuja flotante que permanece sobre las demás aplicaciones.

Probablemente esto sea más útil en dispositivos de pantalla grande, como los teléfonos plegables y las tabletas —que incluso cuentan con una «barra de burbujas» dedicada en la parte inferior de la pantalla para cambiar rápidamente el tamaño y alternar entre aplicaciones—, pero también funciona con teléfonos estándar y con todas las aplicaciones.

2. Screen Reactions/Reacciones en la pantalla

(Image credit: Google)

Screen Reactions es una función que Google ya ha promocionado ampliamente, pero que ya está disponible en su versión definitiva.

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Esta función te permite capturar la pantalla de tu celular y grabarte a ti mismo con la cámara frontal al mismo tiempo; el video de la cámara frontal aparece en una pequeña ventana sobre la grabación de la pantalla.

Esto facilita la grabación de videos de reacciones o tutoriales sin tener que usar varias aplicaciones ni una pantalla verde.

3. Controles parentales de Android para todos los dispositivos

(Image credit: Google)

Los controles parentales de Android se lanzaron el año pasado para los teléfonos Pixel, pero ahora se están expandiendo a todos los dispositivos con Android 17.