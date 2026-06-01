La nueva bocina Google Home podría tener por fin una fecha de lanzamiento gracias a esta filtración de un minorista; aquí te contamos todos los detalles

La nueva bocina Google Home podría llegar el 25 de junio

Best Buy Canadá ha actualizado su ficha de producto con una fecha de lanzamiento

En la Google Store todavía se lee "Próximamente en la primavera de 2026"

Justo cuando pensaba que el próximo Google Home Speaker nunca vería la luz, ha surgido una posible fecha de lanzamiento, y podría estar disponible en cuestión de semanas.

Una ficha de producto del Google Home Speaker en el sitio web de Best Buy Canadá apunta a una fecha de lanzamiento el 25 de junio, así que si has estado esperando pacientemente la llegada del primer altavoz inteligente de Google en seis años, podrías tenerlo en tus manos antes de lo que imaginas.

Aunque esta es una noticia emocionante para quienes han estado esperando para actualizar su equipo, es mejor tomar esta fecha provisional con cautela antes de hacerse ilusiones. Por el momento, no hay mención de una fecha de lanzamiento oficial en la página de Best Buy EE. UU., y la Google Store tampoco se ha actualizado.

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En cuanto al precio, tenemos más información sobre cuánto costará el altavoz Google Home según la región. Su precio es de 99,99 $ / 99,99 £ en la Tienda de Google, y de 139,99 $ CA en Best Buy Canadá. En cuanto a las opciones de color, el altavoz estará disponible en cuatro tonos diferentes en EE. UU. (Berry, Jade, Hazel y Porcelain), mientras que en el Reino Unido y Canadá solo habrá dos (Hazel y Porcelain).

Cuando Google presentó por primera vez el altavoz inteligente en octubre de 2025, tuvimos la suerte de probarlo para ver en qué se diferencia del Nest Audio. Sus principales mejoras son el diseño de audio de 360 grados (que se asemeja al del Apple HomePod Mini) y las mejoras en la conectividad, que te permiten agrupar varios altavoces Google Home y emparejarlos con el Google TV Streamer para mejorar el audio.

As far as pricing goes, we have more information on how much the Google Home Speaker will cost depending on region. It’s listed for $99.99 / £99.99 on the Google Store, and CA$139.99 on Best Buy Canada. When it comes to color options, the speaker will be available in four different shades in the US (Berry, Jade, Hazel, and Porcelain), while the UK and Canada will only have two (Hazel and Porcelain).

Dicho esto, el altavoz Google Home también recibirá importantes actualizaciones de Gemini, lo que te permitirá hacer prácticamente cualquier pregunta de actualidad y dar órdenes para el hogar inteligente, lo que te brindará una experiencia más informal y similar a una conversación. Además, Gemini trabaja para comprender mejor el contexto de tus órdenes de voz y preguntas, con el fin de ofrecerte respuestas más precisas.

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Decir que el lanzamiento del altavoz Google Home ha sido un largo camino es quedarse corto. Vimos por primera vez el altavoz inteligente de próxima generación de Google durante su evento Made by Google en agosto de 2025, cuando adelantó un misterioso altavoz inteligente Nest.

La empresa presentó el altavoz inteligente justo después de que Amazon anunciara la próxima generación de su propia línea de dispositivos Echo, y se preveía su llegada para la primavera de 2026, lo que supusimos que sería entre marzo y mayo, y desde entonces ha sido una espera interminable.

Google realmente se está quedando corto con el lanzamiento de su altavoz inteligente, ya que oficialmente hemos superado el plazo de lanzamiento previsto. La primavera termina oficialmente el 21 de junio, lo que significa que si Google sigue adelante con su lanzamiento el 25 de junio, se habría quedado justo fuera de la primavera.

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