Philips Hue presenta nuevas lámparas Play y focos tipo vela mejorados
Las luces acapararán los titulares, pero los interruptores inteligentes podrían ser los productos nuevos más importantes.
- Nuevas lámparas Hue Play para ampliar tu iluminación envolvente.
- Focos tipo vela mejorados con luz diurna de espectro completo y compatibilidad con Matter.
- Nuevos interruptores inteligentes, incluidos interruptores reguladores de intensidad.
Ahora Hue ofrece interruptores de luz inteligentes que puedes usar para añadir focos convencionales a tu sistema Hue.
Existen dos versiones: el Hue Wired On/Off y el Hue Wired Dimmer. Simplemente reemplázalos por los interruptores de luz originales y podrás controlar la iluminación con la aplicación Hue o con asistentes de voz compatibles.
La gran ventaja es que ahora puedes incluir tus luces convencionales en tus grupos Hue y programarlas para que se enciendan automáticamente, ya sea con temporizador o mediante otros eventos. Por ejemplo, mi sistema Hue enciende las luces del salón cuando llego a casa de noche. Además, es una maravilla para estancias como la cocina, donde —y lo digo por experiencia— cambiar varios focos empotradas por focos Hue resulta carísimo.
Asegúrate de instalar el tipo de interruptor adecuado para el tipo de iluminación que tienes: por ejemplo, algunos focos empotrables antiguos no están diseñados para ser regulables y pueden empezar a parpadear si no reciben suficiente energía, por lo que necesitarías un interruptor de encendido/apagado en lugar de un regulador de intensidad para esos casos.
Más lámparas Play para iluminar tu sala de estar
Además de los interruptores inteligentes, hay tres nuevos modelos de lámparas Play: la lámpara de mesa Hue Play, la lámpara de pie Hue Play compacta y la lámpara de pie Hue Play grande.
La principal ventaja de estas lámparas es que se pueden emparejar con la caja de sincronización HDMI Hue Play o con las aplicaciones Hue Sync para TV y PC, lo que permite sincronizar la iluminación con la acción en pantalla.
Por último, pero no menos importante, hay nuevas versiones de los focos Hue tipo vela. La nueva versión es un 40 % más eficiente energéticamente y, como antes, está diseñada para iluminación decorativa, lámparas de araña y apliques de pared. La versión 2026 ofrece luz diurna de espectro completo que imita fielmente la luz natural y se puede ajustar a tonos cálidos o brillantes según la hora del día, tus preferencias y tus rutinas de Hue.
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Los nuevos interruptores de pared estarán disponibles en Europa (incluido el Reino Unido) a partir de junio de 2026. Las lámparas de mesa y de pie Hue Play y los nuevos focos tipo vela también llegarán este mes y estarán disponibles en Norteamérica y en "otros mercados seleccionados".
Como siempre con Hue, existen varios paquetes de focos y el precio por foco disminuye a medida que compras más. Los precios de las nuevas lámparas e interruptores son:
- Módulo de interruptor cableado Philips Hue 1P/2P: (aproximadamente $50 / $90 dólares)
- Interruptor regulador de intensidad con cable Philips Hue 1C: $70 dólares
- Interruptor de relé cableado Philips Hue 1C/2C: aprxoimadamente $60 / $70
- dólares
- Lámpara de mesa Hue Play: aproximadamente $90
- dólares
- Lámpara de pie compacta Hue Play: aproximadamente $170
- dólares
- Lámpara de pie Hue Play grande: aproximadamente $170
- dólares
- Y el precio de los focos tipo vela será (W es blanco, WA es ambiente blanco y WCA es ambiente blanco y de color):
- Philips Hue W B39 1P/2P: aproximadamente $30 / $40
- dólares
- Philips Hue WA B39 E14 1P/2P/3P: alrededor de $30 / $60 / $80
- dólares
- Philips Hue WCA B39 E14 1P/2P/3P: alrededor de $70 / $130 / $190
- dólares
Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.