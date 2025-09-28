Cómo configurar tu Philips Hue Bridge en cuatro sencillos pasos y transferir tus luces existentes

Si estás configurando tu nuevo sistema de iluminación inteligente y has llegado hasta aquí, probablemente estés tratando de averiguar cómo configurar tu Philips Hue Bridge. También puede ser útil saberlo si acabas de mudarte de casa y necesitas un resumen sobre cómo configurarlo, o si deseas transferir tus luces Hue de Bluetooth al Hue Bridge. En cualquier caso, es información que conviene conocer.

Este artículo trata sobre el Philips Hue Bridge V2, pero a mediados de 2025, Signify (la empresa detrás de la marca Philips Hue) también lanzó el Philips Hue Bridge Pro. Este nuevo dispositivo puede admitir varias veces más luces e interruptores que el Philips Hue Bridge original.

Si estás empezando a configurar tu Philips Hue desde cero, el siguiente proceso funcionará para cualquiera de los dos dispositivos. Sin embargo, si vas a actualizar a Hue Bridge Pro, tendrás que seguir la guía oficial de Signify. Por el momento, solo es posible transferir la configuración de un Bridge V2 a tu Bridge Pro, pero Signify está trabajando en una actualización de software que te permitirá fusionar los datos de varios dispositivos Bridge V2.

Herramientas y requisitos Necesitarás: Philips Hue Bridge

Una red Wi-Fi doméstica potente y fiable

Un teléfono inteligente (iOS o Android)

Lámparas o bombillas Hue

Philips Hue tiene algunas de las mejores luces inteligentes que hemos visto. Las luces producen algunos de los colores más bonitos que hemos visto, la aplicación es muy fácil de usar y la instalación es muy sencilla. Hemos configurado una luz inteligente mediante Bluetooth y hemos descubierto que, aunque es muy fácil, las capacidades de las luces Hue están limitadas por el alcance y la funcionalidad, que se pueden desbloquear con el Hue Bridge.

Sigue leyendo para conocer algunos pasos rápidos y una guía paso a paso sobre cómo configurar tu Philips Hue Bridge.

Pasos para configurar Philips Hue Bridge

Conecta el puente a una toma de corriente.

Conecta el cable Ethernet para conectar el puente a tu Wi-Fi.

Abre la aplicación Philips Hue y añade tu puente Hue.

Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta.

Sigue las instrucciones de instalación de la aplicación.

Guía paso a paso: Cómo configurar tu Philips Hue Bridge

1. Desempaquete y prepare su kit (Image: © Future) Abre la caja del Philips Hue Bridge. En la caja encontrarás todo lo necesario para conectar el Bridge a la gama de productos Philips Hue. Tendrás que conectar todos los cables para poder disfrutar de todas las funciones de iluminación inteligente:

Enchufa tu Hue Bridge a una toma de corriente.

Conecta el Hue Bridge a tu router Wi-Fi doméstico utilizando el cable Ethernet suministrado.

Espera a que se enciendan las tres luces azules.

2. Descarga y abre la aplicación Hue (Image: © Future) Si aún no lo ha hecho, vaya a la tienda de aplicaciones de su teléfono y busque la aplicación Hue. Una vez que la haya encontrado, descargue la aplicación. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la misma red Wi-Fi que el Hue Bridge. Inicie sesión o regístrese para crear una cuenta y, una vez que haya entrado, vaya a Configuración para añadir un Hue Bridge.

3. Conecta tu Hue Bridge a la aplicación (Image: © Future) Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Las tres luces azules del Hue Bridge deben estar encendidas. Si no se encuentra ningún Hue Bridge, pulsa Reintentar. Cuando lo encuentres, pulsa el botón situado en el centro del Bridge para conectarte.

4. Actualiza tu Hue Bridge (Image: © Future) Tras la conexión, es posible que haya una actualización obligatoria disponible para tu Hue Bridge. Pulsa "Actualizar ahora". Tu Hue Bridge no estará disponible durante un máximo de 10 minutos. La pantalla cambiará una vez que se haya completado la actualización.

Guía paso a paso sobre cómo transferir Philips Hue de Bluetooth a Bridge

Si utilizaste Bluetooth para conectar tus luces Hue a la aplicación y hasta ahora no tenías el Hue Bridge, no te preocupes; puedes transferirlo todo.

1. Si ha conectado sus luces Hue con Bluetooth... (Image: © Future) Acérquese al alcance Bluetooth de su luz, bombilla o accesorio Hue y, a continuación, siga los pasos 1 a 3 del método anterior para configurar su Philips Hue Bridge.

2. Transferir luces Bluetooth (Image: © Future) Una vez conectado el Hue Bridge, podrás transferir tus luces y enchufes inteligentes, de modo que ya no se controlarán a través de Bluetooth. Deberás estar dentro del alcance del Bluetooth. Pulsa "Mover luces" o "Omitir" si no deseas realizar la transferencia.

FAQs

¿Necesito un Hue Bridge con Alexa? El Philips Hue Bridge funciona con Amazon Alexa. Puedes configurar tu Alexa con luces, bombillas o enchufes inteligentes Hue a través de Bluetooth o con un Hub Bridge; no es imprescindible tener un Hue Bridge. En cualquier caso, podrás controlar tu Hue con la voz. Con el Hue Bridge, solo podrás conectar más luces Hue, controlar las luces dentro y fuera de casa y desbloquear más funciones de iluminación inteligente.

Reflexiones finales

Es cierto que no necesitas necesariamente un Hue Bridge para conectarte con tus luces, bombillas o enchufes inteligentes Hue, pero te permitirá acceder a más funciones y no tendrás que estar dentro del alcance para controlar nada en la aplicación.

Si sabes cómo configurar un Philips Hue Bridge, estarás bien equipado para añadir hasta 50 luces Hue y nuevas habitaciones o zonas en la aplicación Hue. También podrás crear automatizaciones personalizadas y sincronizar tus luces con tu sistema de entretenimiento, lo cual no es posible a menos que te conectes de esta manera.