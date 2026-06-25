¿Son buenos y baratos los focos Philips Hue Essential? Esto es lo que necesitas saber.

Philips Hue fabrica algunos de los mejores focos inteligentes del mercado, pero no son baratas. Así que, si has visto la gama Essentials de la marca —que cuesta aproximadamente la mitad que los focos clásicos—, quizás te preguntes cuál es el truco y si realmente merecen la pena. Esta pregunta es especialmente relevante ahora mismo, porque estamos inundados de ofertas de Philips Hue, tanto en la gama Essential como en la estándar, como parte de las rebajas del Amazon Prime Day .

Este artículo te ayudará a decidir si la gama Philips Hue Essential es la adecuada para ti o si te conviene más invertir en la línea original. A continuación, encontrarás toda la información clave sobre estos focos y las principales diferencias entre ambas opciones.

¿Qué tal son los focos Philips Hue Essential?

Vamos al grano: la respuesta es sí. Cuestan aproximadamente la mitad que la gama principal, pero cuando Cat probó ambos conjuntos uno al lado del otro, le costó encontrar muchas diferencias:

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Ambas respondieron igual de bien y produjeron colores idénticos a los que veía a simple vista al cambiar de escena. Según Signify (la empresa detrás de la marca Philips Hue), los focos Essential utilizan una tecnología de igualación de color diferente a la de las luces Hue convencionales; pero, personalmente, me costó notar la diferencia.

Los focos Essential también son totalmente compatibles con la gama principal de focos y otros accesorios Philips Hue, lo que significa que se integrarán sin problemas en cualquier sistema existente. Esto permite utilizarlas como complemento a las opciones más caras, quizás en habitaciones de uso menos frecuente. Concluimos que son «una excelente opción para iniciarse en el mundo de la iluminación inteligente».

¿Cuáles son las desventajas en comparación con la gama principal?

Hay algunas concesiones que debes hacer a cambio de ese precio mucho más económico. Los focos Essential solo se pueden atenuar hasta un 2 % , mientras que los focos Hue estándar pueden llegar hasta un 0,2 % (puedes ver cómo se ve esto en la imagen de abajo). Además, tienen un rango de luz blanca más estrecho , lo que podría verse extraño si planeas combinar focos Essential y Hue estándar en la misma habitación.

The Hue Essential bulbs (left) can't dim to as low a level as the main range (right) (Image credit: Future)

Los focos Essential tienen un nivel máximo de brillo inferior: alcanzan los 803 lúmenes, mientras que algunos focos estándar White & Color Ambiance llegan a los 1600 lúmenes. (Aunque la bombilla normal que usamos en nuestras pruebas comparativas tenía el mismo brillo máximo que la Essential). Ninguno de estos aspectos fue determinante para nosotros, pero conviene tenerlos en cuenta antes de comprar.

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Espera, ¿existen diferentes tipos de luces Hue?

Independientemente de la gama de focos que elijas, tendrás que decidir entre los tres tipos de luz de Hue. El principal, y el que la mayoría de la gente probablemente asocia con la marca, es el de luz blanca y ambiente de color. Esto significa que los focos pueden emitir cualquiera de los millones de colores RGB, incluyendo una amplia gama de tonos blancos.

Sin embargo, si no quieres luces de colores, te conviene más un foco blanco o un focos de luz blanca ambiental. Los primeraos emiten una luz cálida con una temperatura de color fija. Los segundos se pueden configurar en una amplia gama de tonos blancos, desde fríos hasta cálidos.

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