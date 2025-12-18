Tu timbre Ring ahora puede usar Alexa+ para identificar quién llama y darle un saludo adecuado

Alexa+ Greetings utiliza inteligencia artificial para generar respuestas personalizadas para las personas que llaman.

El asistente identificará quién está en la puerta y dará una respuesta adecuada.

Ya está disponible para los usuarios de Alexa+ Early Access en Estados Unidos y Canadá.

¡El futuro es ahora! Ring presentó su nuevo asistente de inteligencia artificial para aquellas ocasiones en las que por una u otra razón no puedes atender la puerta tú mismo, pero un mensaje pregrabado no es suficiente para tus invitados (o no deseados).

Alexa+ Greetings se estrena hoy y ofrecerá diferentes respuestas en función de quién llame y de las instrucciones que hayas dado previamente.

Por ejemplo, si le dices a Alexa+ Greetings que quieres que los paquetes se dejen fuera de la vista, detrás de tu cobertizo, transmitirá este mensaje cuando identifique al repartidor e incluso se encargará de las preguntas de seguimiento (si el paquete requiere una firma, por ejemplo, y tiene que ser devuelto al almacén).

También puede rechazar educadamente (o no tan educadamente, si así lo prefieres) a las llamadas no deseadas y a los vendedores, o dar un saludo amistoso si reconoce a un amigo o familiar.

Las descripciones de vídeo de Ring identifican el evento que activó el timbre o la cámara de seguridad y le envían una breve notificación de texto con una descripción del mismo. (Image credit: Ring)

Alexa+ Greetings utiliza Ring Video Descriptions, una función lanzada a principios de este año que utiliza inteligencia artificial para analizar el evento que ha activado tu videoportero o cámara de seguridad, y genera una breve notificación de texto para que no tengas que ver un videoclip para saber qué está pasando en tu casa. Si se trata de algo que esperabas, como el cartero o tus hijos llegando a casa del colegio, puedes descartarlo sin necesidad de realizar ninguna otra acción.

¿Sigues recibiendo demasiadas alertas? El mes pasado, Ring comenzó a utilizar la misma tecnología para agrupar las notificaciones sobre eventos similares. Esta herramienta, llamada Alertas de evento único, garantiza que tu teléfono no se vea bombardeado por mensajes si, por ejemplo, el jardinero está cortando el césped o tus hijos están jugando fuera.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad

No es la primera vez que vemos IA generativa en un videointercomunicador. A principios de este año, la empresa de seguridad doméstica Swann lanzó el intercomunicador SwannBuddy4K, que incluye un asistente de voz con IA gratuito llamado SwannShield para comunicarse con las personas que llaman.

Durante las pruebas, nos pareció que el timbre en sí era excelente, sobre todo porque todas sus funciones principales están disponibles sin necesidad de suscripción. Sin embargo, el asistente aún se encontraba en fase beta cuando lo probamos, y nos pareció más un truco que una función realmente útil. Echa un vistazo a nuestra reseña completa del SwannBuddy4K para obtener más detalles y ver cómo funcionó en el mundo real.

Esperamos que Alexa+ Greetings sea un producto más pulido cuando comience a estar disponible para los usuarios de Alexa+ Early Access hoy en Estados Unidos y Canadá. Estará disponible para el Ring Wired Doorbell Pro de tercera generación y el Ring Wired Doorbell Plus de segunda generación con un plan Ring Premium y Ring Video Descriptions habilitados.

