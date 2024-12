Las preguntas más populares a Alexa, en 2024, nos hicieron cuestionarnos sobre ¿qué está pasando con la humanidad?

Amazon revela las preguntas más frecuentes sobre Alexa durante 2024 en Reino Unido

Algunas preguntas inesperadas incluyen a Enrique VIII y cake pops.

La lista de interacciones "sorpresa" nos dejó preocupados

Amazon acaba de revelar las preguntas más populares que los fanáticos del Reino Unido le han hecho a Alexa al asistente de voz durante 2024, y es un vistazo a menudo desconcertante al interior de las extrañas mentes de los usuarios de Alexa.

Las preguntas, que Amazon ha dividido en categorías como "personas", "patrimonio neto", "cónyuges", "recetas" y más, naturalmente contienen algunas entradas muy predecibles que son similares a las del año pasado. Nadie se sorprenderá al escuchar que Taylor Swift encabezó la lista de consultas, o que "feliz cumpleaños" fue la canción más solicitada.

Pero entre las entradas insulsas hay algunos detalles reveladores y preocupantes. Por ejemplo, las tres primeras entradas en las interacciones "sorpresa" de Alexa son "tirarse un pedo", "asarme" y "cásate conmigo". Si esto es un indicio de cómo vamos a interactuar con el modo de voz de ChatGPT, apunta a un futuro oscuro y problemático para nuestros pobres asistentes personales.

En el lado positivo, el famoso Konami Code, ('Arriba arriba abajo abajo izquierda derecha izquierda derecha B A') está entre los 10 primeros en su categoría, por lo que todavía hay esperanza para la humanidad. Pero si no nos vence una relación tóxica y codependiente con los asistentes de voz, las preguntas de recetas más populares de Alexa sugieren que la ingesta calórica todavía puede ser nuestra perdición.

Este año, los pancakes le quitaron el primer puesto a los pudines de Yorkshire en cuanto a recetas. Pero las novedades de este año son los "cake pops" (una tendencia que creíamos que había desaparecido en 2023) y el "helado de mango". Claramente, 2024 ha sido un año de comida reconfortante.

Quizás lo más preocupante es que los "huevos revueltos" también aparecen en la lista, lo que sugiere que no vamos a tener problemas para ver un episodio de Chef's Table en el corto plazo.

Una inocente era para los asistentes personales

(Image credit: Amazon)

Si bien hay algunas entradas extrañas en estas preguntas "más frecuentes" de Alexa, y aceptando que solo reflejan las mentes deformadas de los usuarios del Reino Unido, sospecho que estas consultas pronto parecerán pintorescas en comparación con las conversaciones que pronto tendremos con los asistentes impulsados por IA.

El exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, dijo recientemente que "ese tipo de obsesión es posible" cuando se le preguntó sobre la perspectiva potencialmente preocupante de novias "perfectas" creadas por inteligencia artificial, y hay un lado muy oscuro en las amistades creadas por inteligencia artificial que afirman curar la soledad. Tal vez sea bueno que la inteligencia artificial de Alexa se haya retrasado hasta 2025.

Aun así, en general, las preguntas más frecuentes a Alexa de este año muestran una relación mayoritariamente positiva con el asistente de voz de Amazon, con "cantar una canción sobre perros" en segundo lugar entre las canciones más solicitadas y "gracias" encabezando increíblemente las listas de "personalidad".

Las peculiaridades geográficas también siguen existiendo, a pesar de nuestro mundo cada vez más globalizado, con Enrique VIII superando a Cat Deeley y Ed Sheeran en el Reino Unido en la cima de las preguntas sobre "cónyuges" (posiblemente ayudado por una nueva serie de Wolf Hall: The Mirror and the Light en BBC iPlayer) .

Pero la conclusión más importante es que los pudines de Yorkshire, la receta más solicitada el año pasado, necesitan mejorar en 2025 para recuperar el primer puesto frente a nuevas búsquedas como "coliflor asada" y "pimientos rellenos de halloumi".