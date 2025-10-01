Google Home Premium llega para sustituir a Nest Aware: aquí te contamos cuánto cuesta y quién puede adquirirlo

Google tiene un nuevo paquete de suscripción para hogares inteligentes.

Se llama Google Home Premium y tiene dos niveles.

Obtienes acceso adicional a Gemini y más funciones de video.

¡Finalmente llegó el día! Google Home se renueva por completo con nuevos dispositivos e integraciones de la IA Gemini. Pero eso no es todo, Google también aprovecha la oportunidad para actualizar su oferta de suscripción para hogares inteligentes, que ahora se llama Google Home Premium, en lugar de Nest Aware.

Por 10 dólares al mes o 100 dólares al año (el nivel Estándar), o por 20 dólares al mes o 200 dólares al año (el nivel Avanzado), los nuevos planes coinciden con los antiguos en cuanto a precios y en muchas de las funciones y ventajas que se obtienen a cambio. También se obtienen las ventajas como parte de una suscripción a Google AI Pro o Google AI Ultra, pero no con un plan estándar Google One Basic o Premium, lo cual es una pena, ya que Nest Aware estaba incluido en este último.

Todavía estamos esperando la confirmación de los precios internacionales, pero si Google también mantiene la paridad con Nest Aware y Nest Aware Plus fuera de EE. UU., en el Reino Unido se pagarán 8 libras al mes/80 libras al año o 16 libras al mes/160 libras al año por Google Home Premium Standard y Google Home Premium Advanced, respectivamente.

En Australia, Nest Aware tenía un precio de 15 dólares australianos al mes/150 dólares al año y Nest Aware Plus costaba 30 dólares australianos al mes o 300 dólares al año, por lo que es de suponer que esos precios se mantendrán, pero actualizaremos este artículo si Google realiza cambios en los precios y en la marca.

Historial de videos y Gemini Live

Uno de los nuevos dispositivos de Google, la Nest Cam Outdoor de segunda generación. (Image credit: Google)

Al igual que con los paquetes actuales, una de las principales ventajas es el historial de videos: además de poder ver las transmisiones en vivo de las cámaras de seguridad de tu hogar, también podrás consultar las grabaciones archivadas asociadas a eventos de movimiento.

Con el plan Estándar obtienes 30 días de historial y con el plan Avanzado, 60 días. Con este último, también tienes acceso a archivos de video las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que se conservan hasta 10 días, por lo que puedes volver a ver cualquier clip cuando quieras. Aquí tienes un desglose completo de las diferencias entre los planes Estándar y Avanzado.

(Image credit: Google)

Luego está Gemini Live, que es la versión más natural, inteligente y conversacional de Gemini, que quizá ya hayas probado en tu teléfono. Aunque todos los nuevos dispositivos inteligentes para el hogar de Google incluyen la versión estándar de Gemini, la funcionalidad avanzada de Gemini Live requiere una suscripción.

Otra ventaja de la que puedes beneficiarte es la función de alertas inteligentes, que significa que tus cámaras te dirán lo que están viendo (paquetes, tus vecinos, etc.) para que no tengas que revisar tantas notificaciones. Además, también obtienes detección de sonido, por lo que tus altavoces pueden alertarte de los sonidos de cristales rotos o alarmas de humo.

Automatizaciones, resúmenes y búsqueda

Crear automatizaciones en la aplicación Google Home (Image credit: Google)

La suscripción a Google Home Premium también te da acceso a automatizaciones sencillas: solo tienes que decirle a la aplicación lo que quieres que suceda (por ejemplo, «apaga todas las luces del pasillo cuando todos hayan salido de casa»). También se incluyen las llamadas de emergencia desde la aplicación Google Home.

El plan Advanced cuesta el doble en EE. UU. y, además del almacenamiento adicional de vídeos, ofrece otras ventajas. Puedes hacer que Gemini busque algo específico en el historial de tu cámara y timbre, lo que te ahorrará muchos minutos de desplazamiento manual.

Con Google Home Premium Advanced también obtienes descripciones de eventos adjuntas a las alertas, cuyo objetivo es darte una mejor idea de lo que está sucediendo, para que sepas de un vistazo si debes preocuparte. Por último, Gemini también te ofrece un resumen diario de todo lo que ha detectado cada cámara.

Todo esto es bastante similar a los antiguos planes de Nest Aware, pero con algunas funciones inteligentes adicionales de Gemini, por lo que tiene sentido que las mismas funciones también se incluyan si te has suscrito a Google AI.