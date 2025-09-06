Blink lanza en México su nuevo Video Doorbell: seguridad fácil y al alcance de todos

¿Quieres mantener tu hogar seguro y vigilado? De ser así, llegaste al lugar indicado, pues Blink presentó en México la nueva generación de Video Doorbell.

Junto con Blink Outdoor 4, estas soluciones te ofrecen seguridad profesional sin complicar tu presupuesto.

¿Qué hace especial al nuevo Video Doorbell? Simple: te da la tranquilidad que buscas con la facilidad que necesitas. Es tan sencillo de instalar y usar que te preguntarás cómo vivías sin él.

"Queremos que cada familia mexicana tenga acceso a la mejor seguridad", comparte Ricardo Martiarena, Director de Ventas y Marketing para Ring y Blink. "Por eso desarrollamos tecnología que protege tu hogar sin complicaciones".

(Image credit: Blink)

Tu Nuevo Video Doorbell: Seguridad Simple y Efectiva

Conoce todo lo que te ofrece:

¡Olvídate de cambiar pilas! Dura hasta dos años con tres pilas AA de litio

Ve todo lo que importa: Imagen completa de pies a cabeza

Alertas que sí importan: Detecta personas y vehículos de forma inteligente (con suscripción Blink)

Instalación facilísima: Sin cables ni complicaciones

Llévalo a casa: Disponible en negro y blanco Precio: $1,499 MXN Con Blink Module Core incluido: $1,699 MXN ¿Cuándo? A partir del 3 de septiembre ¿Dónde? En amazon.com.mx/BlinkDoorbell



Para ti y tu familia

¡La familia Blink sigue creciendo! Además del Video Doorbell, descubre toda la línea de productos que incluye Blink Outdoor 4, Blink Mini 2 y el nuevo Blink Sync Module Core. Ya sea para ver quién toca a tu puerta, vigilar tus paquetes o cuidar cada rincón de tu casa, Blink te mantiene conectado con lo que más quieres.