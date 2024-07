La nueva secadora de pelo de Dyson, es cara, pero vale toda la pena

Dyson lanzó recientemente una nueva versión de su secador de pelo Supersonic, y es incluso más cara que la original, que ya era significativamente más cara que prácticamente cualquier otra secadora de pelo del mercado. Si mencionas cualquiera de estos productos a alguien con un conocimiento superficial de cuidado del cabello o tecnología, 11 de cada 10 veces su respuesta incluirá un comentario sobre lo caro que es.

¿Cuánto cuesta exactamente?, me pregunto. La nueva Supersonic Nural cuesta $12,499 pesos.

Para ser claro, sabemos que es extremadamente caro para un secadora de pelo, pero analicemos profundamente. Incluso nos atreveríamos a decir que quizá no es tan cara como pudiéramos pensar para un producto tan innovador.

De hecho, la semana pasada, en la CDMX, fue la presentación oficial de este producto, donde hasta pruebas en vivo hubo de la nueva Supersonic Nura y hasta de la Supersonic R, esta última enfocada a los estilistas profesionales, por lo que queremos pensar que sería todavía más cara que la Nural

(Image credit: Future)

La Supersonic Nural tiene características de alta tecnología que no están incluidas ni siquiera en los mejores secadores de pelo del mercado. Por ejemplo, hay un sensor en el cuerpo que puede monitorear qué tan cerca está el secador de pelo de tu cuero cabelludo y ajustar el calor en consecuencia, para mantener lo que se siente como una temperatura constante en tu cabeza. Significa que puedes abordar un peinado preciso, con el secador muy cerca de tu cabello, sin quemarte el cuero cabelludo ni quemarte los mechones

(Image credit: Future)



La Nural sabe cuándo la has dejado y responde pasando al modo de bajo consumo, para que no bombardees tu tocador con aire caliente. Además, sabe qué accesorio has colocado y recuerda tu preferencia de temperatura y velocidad del aire para cada uno.

De hecho, hay muchas más innovaciones visibles que las incluidas en la Supersonic original. Este modelo también era muy caro, y aun así logró ganar una enorme popularidad simplemente por ser cómodo de manejar y muy bueno para mover el aire.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Future)

Ninguna de las funciones de alta tecnología incluidas en la Nural son complementos esenciales, pero tampoco son meros trucos: cada una de ellas soluciona un pequeño problema del peinado y agiliza el proceso. El mercado de las secadoras de pelo no es precisamente conocido por su rápida innovación, sin embargo, Dyson parece estar cambiando ese aspecto.

El efecto Dyson

Cabe mencionar que en Dyson se toman en serio la ingeniería, realizan todas las pruebas y el desarrollo de productos correctamente y están intentando realmente crear productos innovadores.

Un buen ejemplo es la AirWrap, un moldeador muy popular y de gran éxito que utiliza el efecto Coanda para doblar y dar forma al cabello mientras se seca. El efecto Coanda no es un nombre de marketing inventado para algo que ya hemos visto antes, es un fenómeno científico que literalmente se puede ver en funcionamiento y que Dyson descubrió cómo aprovechar de una manera completamente nueva.

(Image credit: Future / Millie Fender)

Este tipo de cambios radicales es bueno para el mercado en general. Cuando se lanzó la primera Supersonic, vimos que las marcas de diseño establecidas se apresuraban a ponerse al día en respuesta a este intruso inesperado, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer modelos imitadores, que ofrecían una construcción aerodinámica similar a un precio más bajo. Presionar a las marcas complacientes para que mejoren su juego solo puede ser algo bueno.

¿Estás pagando más solo por la experiencia en ingeniería? No. Hay algunas adiciones a la Nural que son puramente para fines de estilo (es difícil argumentar que realmente estás ganando algo con el hecho de que el interior brille con diferentes colores para mostrar la temperatura, por ejemplo), pero el estilo es un punto de venta en sí mismo. Es un punto de venta con las aspiradoras de Dyson, y ese no es un público específicamente consciente del estilo. A todos les gusta un dispositivo atractivo, y este es un público que está más interesado en Instagram que la mayoría. Y claro, también estás pagando una prima por el prestigio del nombre Dyson.