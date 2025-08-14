Dreame ha lanzado la plancha de pelo Dazzle en Estados Unidos.

Incluye reconocimiento de accesorios, pantalla digital y ajustes de calor más altos.

Actualmente a la venta por 249,99 $ (antes 299,99 $).

¿Eres de los que ama llevar al siguiente nivel el cuidado de tu cabello? De ser así, debes de saber que Dreame anunció una nueva solución, se trata del Dazzle multi-styler.

He probado la mayoría de las mejores alternativas al Airwrap que existen en el mercado, y este parece ser el rival más serio para el superestilizador de Dyson, además de ofrecer quizá la mejor relación calidad-precio de cualquier imitación.

No hace todo lo que el Airwrap i.d. puede hacer (hablaré de las diferencias más adelante), pero sí incluye funciones que no he visto en ninguna otra imitación, y es mucho más barato: la mitad del precio oficial, e incluso menos ahora gracias a un descuento de lanzamiento. Actualmente cuesta $249.99 USD (antes $299.99 USD) en Dreame . (Por ahora solo está disponible en Estados Unidos, pero Dreame tiene una fuerte presencia en Reino Unido y espero que lo lancen aquí pronto también a un precio igual de atractivo; ya contacté a la marca para confirmarlo).

¿Y qué características tiene exactamente?

Primero, Dreame ha incorporado reconocimiento de accesorios. Así que, cuando colocas, por ejemplo, un barril rizador, el dispositivo ajusta automáticamente la temperatura y la velocidad recomendadas para ese accesorio. Esto sigue siendo una función muy poco común, incluso entre los mejores estilizadores de cabello del mercado.

Segundo, la temperatura máxima ha aumentado. Mi mayor queja con el Dreame AirStyle Pro era que no alcanzaba el calor suficiente para secar mi cabello o fijar peinados (estoy totalmente a favor de proteger el cabello del daño por calor, pero para que un estilizador sea realmente útil, se necesita algo de calor). El Dazzle cuenta con un ajuste en frío, y temperaturas de 134.6 °F / 57 °C y 194 °F / 90 °C. Esa última es la misma temperatura máxima que el Airwrap i.d., mientras que el AirStyle Pro llegaba solo a 176 °F / 80 °C.

Además, incorpora una pantalla digital que muestra de un vistazo los ajustes que estás usando. Esa parte no me emociona tanto, pero supongo que puede ser útil.

He estado comparando el Dazzle con el Airwrap, pero en realidad quizá se parezca más al Shark FlexStyle. Al igual que ese aparato, la sección superior gira 90 grados para secar, en lugar de utilizar un accesorio de secado adicional para redirigir el flujo de aire. He probado modelos que utilizan ambos métodos y ambos pueden ser igual de eficaces.

También tiene una combinación de colores metálicos similar a la del FlexStyle. Me da un poco de pena que Dreame no haya optado por el exclusivo acabado con aspecto de cuero que utilizó en el AirStyle Pro, aunque la temperatura máxima más alta hace que siga prefiriendo el Dazzle a ese aparato.

¿En qué se diferencia el Dazzle del Airwrap?

El Dazzle tiene un aspecto increíble para su precio, pero no es tan bueno como los nuevos Airwraps. Actualmente hay dos modelos principales entre los que elegir: el Airwrap i.d. (que salió al mercado en agosto de 2024) y el Dyson Airwrap Co-anda 2x (que salió a la venta en Estados Unidos en julio de 2025, pero aún no está disponible en el Reino Unido).

Ambos modelos cuentan con un interruptor curl.i.d. que inicia una secuencia de rizado automática (enrollar, rizar, enfriar) con tiempos basados en tu tipo de cabello específico. Se conectan a una aplicación complementaria, por lo que puedes proporcionar información sobre tu cabello, ajustar la configuración y ver cómo se cuenta atrás la secuencia.

El Co-anda 2x también cuenta con reconocimiento de accesorios, lo que supone una mejora con respecto a la oferta de Dreame, ya que cambia a la última configuración utilizada con cada herramienta, en lugar de volver a la configuración predeterminada.

Ambas mejoras son útiles. La función curl.i.d. me pareció un gran avance en el Airwrap i.d.: es muy fácil de usar y, como resultado, mis rizos duraron más tiempo porque no tuve que cambiar manualmente la configuración ni adivinar cuánto tiempo había estado haciendo cada parte. Aún no he probado el Co-anda 2x, pero he utilizado el reconocimiento de accesorios de Dyson en el Supersonic Nural, y me ha parecido que ayudaba a facilitar el proceso de peinado.

Si merecen la pena el (considerable) costo adicional es otra cuestión. Si estás dispuesto a gastarte algo de dinero, no creo que te decepcione el Airwrap, pero si buscas una buena relación calidad-precio, el Dazzle parece difícil de superar.