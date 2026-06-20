Wear OS 7 llegó oficialmente: estas son las 5 novedades más importantes que debes conocer

Wear OS 7 ya está disponible

Inicialmente está disponible para los modelos Pixel Watch 4, 3 y 2

Ya se pueden disfrutar tres cambios importantes, entre ellos las actualizaciones en tiempo real, pero las funciones de Gemini Intelligence llegarán más adelante

Fue una gran semana para Google —y para cualquiera que tenga un dispositivo con el software de Google—, porque la empresa no solo ha lanzado Android 17, sino que también nos ha sorprendido con Wear OS 7.

Esta actualización para relojes inteligentes no incluye tantas novedades como Android 17, pero ya desde el primer día presenta tres características nuevas e mejoras importantes, y se espera que lleguen más en los próximos meses.

Por eso vale la pena descargarla, y por ahora está disponible para el Google Pixel Watch 4, el Pixel Watch 3 y el Pixel Watch 2. A continuación, encontrarás todos los detalles de lo que incluye ahora y de lo que vendrá más adelante.

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Funcionalidades de Wear OS 7 desde el primer día

Las siguientes tres funciones ya están disponibles con la actualización a Wear OS 7, así que podrás probarlas tan pronto como la descargues.

(Image credit: Google)

La característica más importante de Wear OS 7 que ya está disponible son las actualizaciones en vivo, lo que significa que puedes seguir en tiempo real en tu muñeca cosas como entregas y resultados deportivos, tal como ya lo hacías en tu teléfono.

Podrás ver un ícono en la parte inferior de la esfera del reloj; al tocarlo, podrás ver los detalles en tiempo real.

De manera similar, también habrá una tarjeta en la parte superior del feed de notificaciones que mostrará cierta información —como el tiempo estimado de llegada de un pedido de comida—, pero al tocarla también te dará otros detalles, como el código de entrega que deberás proporcionar.

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2. Mayor duración de la batería

Google Pixel Watch 4 (Image credit: Future/Jacob Krol)

Google también ha trabajado entre bastidores en Wear OS 7 para ofrecer optimizaciones de consumo de energía, que, según la empresa, aumentarán la duración de la batería de tu reloj hasta en un 10 % en comparación con Wear OS 6.

La mejora exacta probablemente dependerá del modelo de reloj que tengas, pero Google no ha dado más detalles al respecto.

3. Un conmutador de audio

(Image credit: Google)

La tercera y última función de Wear OS 7 que presentamos hoy es un nuevo selector de salida de audio, que te permite usar tu reloj para elegir en cuál de tus dispositivos quieres reproducir el audio, ya sea un altavoz en tu casa, tu teléfono, tus audífonos o cualquier otro dispositivo.

Ya puedes hacer todo esto desde tu teléfono, pero esta es una alternativa que puede resultar muy práctica si no tienes tu teléfono a la mano.

Próximamente

Las dos funciones siguientes también se consideran parte de Wear OS 7, pero aún no están disponibles. Sin embargo, deberían llegar en los próximos meses, una vez que Google incorpore Gemini Intelligence a sus relojes inteligentes.

4. Create My Widget/Crear mi widget

(Image credit: Google / Future)

"Create My Widget" es una de las principales funciones que Gemini Intelligence está lista para ofrecer, lo que te permitirá crear "paneles personalizados" para tu reloj inteligente con solo describir la funcionalidad que deseas y dejar que Gemini se encargue de crearlos. También se lanzará una función similar para Android, como se muestra en la imagen de arriba.

5. Task automation/Automatización de tareas

(Image credit: Google)

La automatización de tareas te permitirá pedirle a Gemini que haga cosas por ti, como hacer un pedido en una app de entrega de comida, y esto no solo estará disponible en los teléfonos: pronto también podrás solicitar y dar seguimiento a las automatizaciones de tareas desde tu muñeca.