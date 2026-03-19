Spotify lanza una importante actualización para Wear OS que incluye nuevas carátulas de álbumes y prácticos gestos táctiles, lo que te ofrece "aún más control desde tu muñeca"

Spotify ha lanzado una importante actualización para Wear OS

Además de nuevos elementos visuales, ahora puedes usar gestos de toque para reproducir y saltar canciones

Está disponible para todos los dispositivos compatibles con Wear OS, siempre y cuando actualices la aplicación de Spotify en Play Store

¿Eres usuario de Wear OS y estás suscrito a Spotify? De ser así, esperamos que estés listo para vivir una experiencia en tu muñeca de otro nivel gracias a la nueva actualización que llegará a algunos smartwatches, y que incluye un nuevo diseño gráfico y gestos táctiles.

Si eres un usuario avanzado de un Samsung Galaxy Watch o un Google Pixel Watch, ahora tendrás acceso a la nueva experiencia de Spotify para Wear OS siempre y cuando hayas instalado la última versión de la aplicación de Spotify a través de Play Store. En un correo electrónico enviado a TechRadar, Spotify detalla que la nueva ola de funciones de Wear OS está «rediseñada para ser más intuitiva y más fácil de descubrir», llevando «lo mejor de Spotify a tu reloj». Entonces, ¿qué hay de nuevo?

En primer lugar, la renovación de Spotify para Wear OS pone la estética visual en primer plano en su nueva pantalla «Ahora en reproducción», que muestra la portada del artista detrás de la canción que se está reproduciendo, así como los controles de reproducción. También puedes ver y modificar tu lista de reproducción desde esta vista y controlar la salida de audio. Al deslizar el dedo de arriba hacia abajo, se accede a una nueva «vista inmersiva», donde se muestra la portada del artista en su totalidad sin la obstrucción de los íconos de pausa y reproducción.

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Al deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla «Reproducción actual», accederás a la página de inicio principal de Spotify, donde aparecerán en primer plano tus canciones favoritas, descargas, listas de reproducción a las que has accedido recientemente, podcasts, artistas y mucho más. Dicho esto, una de las herramientas más útiles es la función de búsqueda, que te permite buscar una canción para añadirla a tu lista de reproducción, llevando así las funciones de descubrimiento musical a tu muñeca.

Sin embargo, la nueva actualización no solo se trata de lo bonita que se ve, sino que también incluye una gran cantidad de nuevas herramientas prácticas. Ahora puedes usar manualmente tu dedo para pausar, reproducir y saltar canciones en la esfera de tu reloj, así como usar gestos de toque para controlar la reproducción. Un toque pausará y reproducirá la música, mientras que dos toques saltarán de una canción a la siguiente.

Soy usuario del Apple Watch y me da envidia esta actualización

(Image credit: Future)

Lo mejor de la aplicación de Spotify para relojes inteligentes es que toma todas las mejores funciones de la experiencia móvil y las pone directamente en tu muñeca, lo que te ofrece una forma cómoda de controlar la reproducción de tu música cuando estás haciendo ejercicio o tienes las manos ocupadas.

La experiencia de Spotify en el Apple Watch no es muy diferente a su nueva actualización para Wear OS. Aún puedes modificar tu lista de reproducción, buscar canciones y acceder a toda tu biblioteca de artistas guardados, álbumes y listas de reproducción reproducidas recientemente, pero ciertamente no es tan atractiva.

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Los usuarios de Apple Watch se pierden la función de carátulas de álbumes, una herramienta que hace que la nueva experiencia de Spotify en Wear OS sea tan llamativa y visualmente atractiva. En cambio, la página «Reproduciendo» en el Apple Watch solo muestra el título de la canción y el artista, con íconos de pausa, reproducción, saltar y cola sobre un fondo negro liso. Es demasiado simple para mi gusto y, me atrevo a decir, un poco aburrido.

Sin embargo, Spotify para Apple Watch sí reproduce la pestaña Inicio y Tu biblioteca de la experiencia móvil, así que al menos no tienes que navegar por una interfaz que se siente completamente diferente. Dicho esto, espero que Spotify le dé un poco de cariño a su versión para watchOS en un futuro cercano; al menos debería emular la estética Liquid Glass que Apple ha estado promoviendo desde hace casi un año.

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