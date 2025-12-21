3 funciones de Wear OS que probablemente no estás usando, pero deberías usar

Wear OS, el sistema operativo de los mejores relojes inteligentes Android, está repleto de herramientas útiles, pero la mayoría de las personas solo aprovechan una pequeña parte de sus posibilidades, limitándose a las notificaciones, el seguimiento de la actividad física y, ocasionalmente, el pago con Google Pay.

Aun así, la plataforma ha madurado rápidamente a lo largo de los años, especialmente gracias a relojes como el Samsung Galaxy Watch 8, el Google Pixel Watch 3 y el OnePlus Watch 3, que han mejorado la duración de la batería, la compatibilidad con aplicaciones y la inteligencia integrada en el dispositivo.

Independientemente del reloj inteligente Wear OS que utilices, ya tienes acceso a funciones que hacen que tu reloj sea más eficiente, más útil y mucho más independiente de tu teléfono.

En esta guía, exploraremos tres capacidades de Wear OS que probablemente no estés utilizando y explicaremos por qué vale la pena activarlas hoy mismo.

(Image credit: Future)

1. Modo híbrido con optimización de potencia

Una de las mayores mejoras de Wear OS llegó con la introducción de un modo híbrido optimizado para el consumo de energía. Este enfoque permite que tu reloj inteligente cambie de forma inteligente entre su procesador principal y un coprocesador de bajo consumo.

La idea es sencilla: dejar que el eficiente chip secundario se encargue de tareas ligeras, como el recuento de pasos, las actualizaciones básicas de la esfera del reloj y el muestreo de sensores, de modo que el procesador principal solo se active cuando realmente lo necesites.

A pesar de contar con un amplio soporte, muchos usuarios de Wear OS no aprovechan activamente el modo híbrido porque la mayoría de sus ventajas pasan desapercibidas en segundo plano.

Sin embargo, puedes maximizar su impacto ajustando algunas configuraciones. Elegir una esfera de reloj creada con el nuevo formato Watch Face Format de Google, reducir el número de complicaciones en vivo y desactivar las funciones que rara vez utilizas ayuda al chip de bajo consumo a funcionar de forma más inteligente.

El resultado es un rendimiento notablemente mejor de la batería. En nuestras recientes reseñas de relojes Wear OS, como el OnePlus Watch 3, hemos visto cómo el procesamiento híbrido puede alargar el uso a varios días en lugar de solo uno o dos.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

2. Rutinas del Asistente de Google en tu muñeca

El Asistente de Google en Wear OS ha ido ganando capacidades, y una función que suele pasarse por alto es la posibilidad de activar rutinas directamente desde el reloj.

Estas rutinas, secuencias de acciones que normalmente se ejecutan a través de las aplicaciones Google Home o Asistente, pueden agrupar tareas cotidianas en un solo comando.

Por ejemplo, puedes configurar una rutina matutina que encienda las luces, ajuste la calefacción, comparta una rápida actualización del tiempo y ponga en marcha una lista de reproducción.

Con un reloj Wear OS, puedes iniciar todo esto desde tu muñeca con una simple orden de voz o un toque.

Configurarlas es muy sencillo: crea o ajusta tu rutina en la aplicación Google Home de tu teléfono y, a continuación, asegúrate de que Google Assistant está activado.

Asignar un botón físico o un mosaico rápido a Assistant lo hace aún más fácil, ya que te permite activar una rutina sin tener que buscar en los menús.

Una vez que todo esté vinculado, decir «Hey Google» seguido del nombre de tu rutina, o tocar el mosaico dedicado a la rutina, activa toda la secuencia al instante.

Aunque algunas versiones antiguas de Wear OS pueden carecer de la última compatibilidad con rutinas, la mayoría de los modelos modernos lo gestionan sin problemas, lo que lo convierte en una sencilla mejora de la calidad de vida que muchos usuarios siguen pasando por alto.

(Image credit: Peter Hoffmann)

3. Música sin conexión (YouTube Music / Spotify)

Una de las funciones más prácticas y menos utilizadas de Wear OS es la reproducción de música sin conexión, una forma realmente independiente del teléfono de escuchar tus álbumes, listas de reproducción, podcasts y audiolibros favoritos.

La mayoría de los relojes Wear OS actuales admiten la descarga de canciones directamente al dispositivo a través de aplicaciones como YouTube Music y Spotify.

Si tienes una suscripción compatible (YouTube Music Premium o Spotify Premium), puedes almacenar audio en el reloj, emparejar unos audífonos Bluetooth y salir sin tu teléfono.

A pesar de su utilidad, muchos usuarios de Wear OS nunca configuran la reproducción sin conexión. Algunos siguen pensando que su reloj solo puede actuar como mando a distancia para las aplicaciones de música de su teléfono, mientras que otros simplemente se olvidan de descargar las canciones con antelación.

La configuración es sencilla: abre YouTube Music o Spotify en tu reloj, elige una lista de reproducción o un álbum y toca el ícono de descarga.

La mayoría de los relojes completan el proceso más rápido cuando están conectados a una red Wi-Fi y colocados en un cargador, y una vez que las pistas se almacenan localmente, la reproducción funciona sin problemas incluso con el teléfono apagado o en casa.