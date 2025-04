Huawei revoluciona el monitoreo de salud con TruSense System y funciones líderes

¿Ya conocer las últimas innovaciones de Huawei en materia de salud y fitness? Sí tu respuesta fue negativa, no te preocupes, llegaste al lugar indicado.

Se trata de la última actualización de HUAWEI TruSense System, ahora mejorada con el nuevo Módulo distribuido de Super-Sensing. Este avance representa un gran salto en las soluciones de gestión de la salud precisas, completas y basadas en la ciencia, estableciendo un nuevo punto de referencia en la industria desde el exitoso debut de HUAWEI TruSense System en 2024.

El nuevo HUAWEI TruSense System integra ahora capacidades de detección dactilar con fusión de señales multimodales, ampliando su alcance de monitoreo desde la muñeca hasta la yema del dedo, una actualización pionera en el sector destinada a mejorar la precisión. También aporta la combinación de detección en la muñeca y dactilar, lo que permite una medición rápida y precisa. Este avance se ha desarrollado en respuesta a la creciente demanda mundial de una gestión de la salud más proactiva y en tiempo real.

