Los dispositivos de seguimiento de actividad física están de vuelta: tras el reciente lanzamiento del Google Fitbit Air, se rumorea que Samsung va a presentar un nuevo Galaxy Fit

Samsung podría estar desarrollando el Galaxy Fit 4 para lanzarlo en 2026

No se presentará en el Galaxy Unpacked 2026, sino que saldrá a la venta en septiembre

No sabemos cuánto costará ni cuáles serán sus nuevas características, pero Samsung podría mejorar su GPS

Los rastreadores de actividad física asequibles están ganando popularidad, y Samsung podría estar preparándose para lanzar su próximo modelo Galaxy Fit, justo cuando Google ha lanzado su económico Google Fitbit Air.

SamMobile fue el primero en informar sobre el rumor, y afirma haber recibido información de que Samsung está desarrollando actualmente el dispositivo de próxima generación de su línea de dispositivos portátiles económicos, que, según afirma, se lanzará a finales de este año. Sería el primer dispositivo Galaxy Fit desde el Galaxy Fit 3 de 2024.

El Fit 3 entró en nuestra lista de los mejores rastreadores de actividad física, y es fácil ver por qué: son opciones sólidas para los principiantes en el mundo del fitness que buscan un dispositivo sencillo con suficientes herramientas de monitoreo de la salud.

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El informe original indica que el lanzamiento del Galaxy Fit 4 está previsto para septiembre, coincidiendo con la IFA 2026, que se celebrará del 4 al 8 de septiembre. Dicho esto, el medio también menciona que es poco probable que el dispositivo haga su aparición en el Galaxy Unpacked 2026 en julio, y que, en su lugar, se lanzará directamente junto con la Galaxy Tab S12 y el Galaxy S26 FE.

A pesar de la información sobre la fecha de lanzamiento, es difícil precisar exactamente qué mejoras planea Samsung para el dispositivo, pero tenemos una idea de lo que no incluirá.

Es poco probable que el Galaxy Fit 4 pueda ejecutar Wear OS como su gama hermana Galaxy Watch, y probablemente seguirá funcionando con el sistema RTOS, al igual que su predecesor. Esto se debe a la estrategia de reducción de costos de Samsung, que prescinde de toda la potencia de Wear OS para poder ofrecer el dispositivo a un precio más accesible, aunque todavía no sabemos cuánto costará el Galaxy Fit 4.

En cuanto a las funciones de seguimiento de la salud, no está claro si habrá nuevas incorporaciones a su lista de funciones básicas, pero estamos seguros de que te permitirá aprovechar al máximo herramientas como el conteo de pasos, la frecuencia cardíaca y el seguimiento del sueño, así como controlar la reproducción de música y las notificaciones del teléfono. Incluso podría incluir algunas funciones más de Samsung Health impulsadas por IA para hacerle la competencia a Fitbit.

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La mejora más probable sería la incorporación de GPS, algo de lo que carece el Galaxy Fit 3. Si Samsung dotara al Galaxy Fit 4 de GPS, no solo te permitiría registrar la actividad al aire libre con mayor precisión, sino que también significaría que podrías usar tu dispositivo de muñeca sin necesidad de conectarlo a tu smartphone.

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Aunque los dispositivos Galaxy Fit de Samsung no carecen de pantalla, se sitúan en la misma categoría que los rastreadores de actividad sin pantalla debido a sus funciones de salud limitadas, pero suficientes, a sus controles adecuados para smartphones y a sus precios accesibles.

Ahora que todo el mundo se está lanzando a por el Fitbit Air, esto supone una dura competencia para que Samsung realmente triunfe con el Fit 4. Sin embargo, Samsung podría llevar la ventaja si decide dotar al Galaxy Fit 4 de GPS, algo de lo que carece el Fitbit Air.

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