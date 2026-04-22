La última filtración sobre el Fitbit Air nos revela los colores, la fecha de lanzamiento y un posible precio... y yo ya tengo el dinero preparado

Se han filtrado más detalles sobre el Fitbit Air

Podría salir al mercado el 16 de mayo por 99 dólares

Ya han aparecido imágenes del dispositivo

Se rumorea que Google está a punto de lanzar un monitor de actividad sin pantalla, competidor del Whoop, llamado Fitbit Air, y tenemos nuevas filtraciones sobre el dispositivo que apuntan a un posible precio y tres opciones de color diferentes.

Esta información proviene de Droid Life y sugiere que el precio del monitor será de 99 dólares en EE. UU. Eso equivale aproximadamente a 73 £ / 138 AU$, aunque es poco probable que Google utilice una conversión de moneda directa; algo así como 99 £ sería más probable en el Reino Unido, donde me encuentro.

En cuanto a los colores, aparentemente habrá tres opciones principales: Obsidiana, Lavanda y Baya. Estos coinciden perfectamente con los colores que hemos visto en dispositivos anteriores de Google, incluido el recientemente lanzado Google Pixel 10a, lo que le da más credibilidad a las filtraciones.

El artículo continúa a continuación.

Se dice que esos colores principales vendrán acompañados de un cable de carga en color Nieve (o blanco), además de una variedad de opciones de correas: Performance, Active, Elevated y Metal Mesh. Según se informa, habrá más colores disponibles para las correas, además de los tres mencionados anteriormente, incluyendo Niebla, Piedra Lunar (véase también el Google Pixel 10 Pro), Porcelana, Plata y Oro Cálido.

¿El precio es adecuado?

Ahora bien, las pulseras Whoop a las que Google apunta aquí no tienen costo alguno, pero están vinculadas a suscripciones obligatorias que comienzan en 149 dólares el primer año y suben a 199 dólares a partir de entonces, por lo que se trata de una inversión considerable.

Queda por ver si el Fitbit Air requerirá una suscripción, pero Fitbit Premium cuesta actualmente 9,99 dólares al mes o 79,99 dólares al año. Todos los dispositivos portátiles actuales de Fitbit y Google se pueden usar con o sin la suscripción y las funciones adicionales.

Además de las filtraciones sobre el hardware, también ha habido rumores de que Fitbit Premium pasará a llamarse Google Health, lo que podría traer nuevas funciones propias. Droid Life dice que el 16 de mayo será la fecha de lanzamiento, así que no tendremos que esperar mucho.

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Después de haberme aferrado a mi Fitbit Charge 6 durante tres años, el Fitbit Air es perfecto para mí: no solo me toca una actualización, sino que, de todos modos, nunca le he visto sentido a una pantalla en un monitor de actividad física.

Necesito algo ligero y discreto que pueda llevar puesto todo el tiempo (a diferencia de mi reloj inteligente, que es más voluminoso), y este podría encajar perfectamente.

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