¡Ya puedes disfrutar del nuevo roguelite Storm Lancers!

¡La espera terminó! El nuevo título de acción roguelite Storm Lancers ya está disponible para PC a través de Steam y Epic Games, además, también lo puedes disfrutar en Nintendo Switch (en América y Asia Pacifico, con lanzamiento en Europa para el 14 de enero).

Storm Lancers combina la estética retro de los años 80 con combates intensos, al tiempo que introduce una novedad en el género: el modo cooperativo, a través de Remote Play Together en Steam y GameShare para Switch 2. Esta nueva versión del juego también es compatible con HDR, funciona a una velocidad fluida de 60 fotogramas por segundo, con una resolución de hasta 4K y es compatible con Steam Deck.



En Storm Lancers, los jugadores aterrizan de emergencia en un planeta alienígena que alberga una fuente secreta de poderosa magia. Toda la realidad está al borde del colapso, y dos criaturas mágicas han elegido a estos dos supervivientes del accidente para que sean sus héroes. Para salvar el planeta Cryptica, la pareja luchará, morirá y se unirá a los Stormhearts para resurgir más fuertes, más feroces e imparables que nunca.

Storm Lancers - Nintendo Switch 2 and PC Announce Trailer - YouTube Watch On

El modo cooperativo se ha mejorado con Remote Play Together de Steam y GameShare de Nintendo Switch 2, dos tecnologías que permiten a los jugadores disfrutar del modo cooperativo online donde quieran, y solo es necesario que uno de ellos tenga una copia del juego. Los jugadores que tengan la versión para Nintendo Switch podrán actualizarla a la versión para Nintendo Switch 2 sin costo adicional.



"La comunidad es el núcleo de Storm Lancers, incluyendo la forma más cómoda de jugar con tus amigos", afirma Jim Veevaert, director general y jefe de desarrollo de Storm Lancers en ProbablyMonsters. "Las funciones Remote Play Together de Steam y GameShare de Nintendo Switch 2 nos permiten llevar el mundo de Cryptica a más gente que nunca, permitiendo a los jugadores sumergirse en emocionantes aventuras cooperativas sin importar dónde se encuentren."



Diseñado para mantener el pulso acelerado y los reflejos a flor de piel, Storm Lancers ofrece una aventura llena de acción trepidante y movimiento constante. Los jugadores atraviesan cinco biomas en constante cambio, donde cada salto, cada golpe y cada carrera los adentra más en un vibrante mundo alienígena, solo para encontrarse con enemigos aún más fuertes y desafiantes.

(Image credit: ProbablyMonsters)

Storm Lancers permite a los jugadores dar forma a su estilo de juego a través del sistema Storm Bindings, que mejora a los personajes de formas específicas al tiempo que introduce compensaciones en otros aspectos. Cada configuración desbloquea ventajas y sinergias distintas, especialmente cuando se combina con potentes técnicas de evasión, un amplio arsenal de más de una docena de tipos de armas y las innumerables combinaciones entre configuraciones cooperativas. A medida que los jugadores avancen hacia el núcleo del planeta, descubrirán nuevos objetos, mecánicas y habilidades que los convertirán en verdaderas leyendas de Cryptica.



Storm Lancers tiene una clasificación ESRB de E10+ y está disponible a un precio introductorio en oferta recomendado de $12.99 USD (o su equivalente en moneda nacional), a través de Steam , Epic Games Store y Nintendo eShop .