Microsoft por fin se ha dado cuenta de lo que todos sabíamos desde el principio: en realidad, nadie quería Copilot en Xbox

Microsoft suspende el desarrollo de Copilot para las consolas Xbox

La funcionalidad también se está retirando gradualmente de la aplicación móvil de Xbox

La directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, afirma que el objetivo es «fortalecer» el vínculo de la marca con los jugadores y los desarrolladores

La directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, ha confirmado que la marca de videojuegos va a dejar de integrar el asistente de IA Copilot de Microsoft.

En una publicación reciente en X, la directora ejecutiva escribió que Xbox necesita «profundizar» su conexión tanto con los jugadores como con los desarrolladores y, como parte de ello, va a retirar Copilot de la aplicación móvil de Xbox y suspender el desarrollo de Copilot para consolas.

Xbox needs to move faster, deepen our connection with the community, and address friction for both players and developers.Today, we promoted leaders who helped build Xbox, while also bringing in new voices to help push us forward. This balance is important as we get the business…May 5, 2026

Estas funciones se anunciaron en marzo de 2025, con la promesa de que el asistente de IA podría ayudar a los jugadores si se quedaban atascados. En uno de los primeros ejemplos mostrados por Microsoft, el chatbot guía a un jugador a través de las primeras etapas de Minecraft.

El artículo continúa a continuación.

Aunque la funcionalidad nunca se lanzó de forma generalizada para las consolas Xbox, Copilot está disponible actualmente como parte de la aplicación móvil de Xbox. También se lanzó en versión beta para PC a través de la Xbox Game Bar.

Los jugadores han cuestionado la utilidad del software desde su presentación inicial, y muchos prefieren recurrir a sitios web especializados en guías de juegos o foros de la comunidad para obtener ayuda.

«No pueden resistirse a imponer en la consola cualquiera que sea su última iniciativa corporativa, y luego, cuando los jugadores la rechazan, pasan años tratando de dar marcha atrás», escribió un comentarista de Reddit a principios de este año en respuesta a la noticia de que Copilot llegaría a Xbox.

«La función que nadie pidió. Desconectados de la realidad», añadió otro.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Para mí, la noticia de que se han descartado los planes es una admisión tácita de lo que la mayoría de nosotros sabíamos desde el principio: ningún jugador empedernido quería realmente Copilot en Xbox para empezar.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.