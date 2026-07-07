Xbox se desmorona: alguien debería salvar a Arkane antes de que sea demasiado tarde

Xbox ha dado a conocer sus planes de recortar miles de puestos de trabajo como parte de una iniciativa de reestructuración

Varios estudios también están buscando nuevos hogares, mientras que otros se están independizando

El destino de Arkane Studios aún no está definido, pero espero con todas mis fuerzas que se pueda salvar

Si te perdiste la noticia devastadora, Xbox ha anunciado una reestructuración importante que incluye recortes de empleo para un total de 3,200 trabajadores, así como planes para deshacerse de cuatro estudios como parte de lo que la directora ejecutiva, Asha Sharma, denomina un "reinicio" del gigante de los videojuegos.

Entre esos estudios se encuentran Compulsion Games y Double Fine Productions, que volverán a ser independientes, mientras que Ninja Theory y Undead Labs, creadores de Senua y State of Decay 3, cambiarán de propietarios.

El destino de otros desarrolladores propiedad de Microsoft también pende de un hilo, en particular el de Arkane Studios, que está "iniciando las consultas obligatorias con su comité de empresa para analizar posibles opciones estratégicas", pero debido a las leyes laborales francesas, el proceso para decidir qué pasará con el querido estudio será más largo, lo que significa que se desconoce el resultado.

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Tras el extenso anuncio de reestructuración de Sharma, el fundador de Arkane Studios, Raphaël Colantonio, le preguntó al director ejecutivo: "En cuanto a Arkane... ¿cuánto? Lo pregunto por un amigo".

Aunque la publicación parece ser una broma, muchos fans están ansiosos por ver a Arkane y sus proyectos en manos de una empresa distinta a Xbox, siendo Colantonio —quien ahora dirige WolfEye Studios desde 2019— uno de los principales candidatos.

Me inclino a estar de acuerdo con la mayoría porque el cierre de Arkane supondría otro golpe enorme para la industria, algo que hay que evitar a toda costa.

El desarrollador con sede en Lyon, Francia, es un estudio único en su tipo que ha creado algunos de los juegos de acción y aventura en primera persona más memorables de la historia. El más destacado de ellos es Dishonored, una joya poco común y uno de los mejores títulos de sigilo que puedes jugar en este momento.

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Fue su secuela, Dishonored 2, la que realmente me hizo enamorarme del estudio allá por 2016. Aunque la secuela no tuvo un desempeño tan bueno como el de su predecesor, es, con mucho, uno de los juegos más subestimados de la década de 2010 y, de alguna manera, logró elevar aún más el nivel en cuanto a la construcción del mundo y el intrincado diseño de niveles.

Es una aventura en la que tú eliges tu propio camino y que aún hoy me viene a la mente cuando hablo de mis experiencias de juego favoritas de todos los tiempos, gracias a su mundo meticulosamente construido, su emocionante combate sigiloso y sus increíbles capas de narrativa ambiental. Me atrevo a decir que Dishonored 2 es incluso mejor que el primer juego...

(Image credit: Bethesda)

Luego está Prey, otro juego que no llegó a alcanzar gran popularidad, pero que es un ejemplo más de la capacidad de Arkane para crear mundos elegantes e inteligentes que se sienten totalmente únicos y que te dejarán un recuerdo duradero incluso después de que terminen los créditos.

El estudio está trabajando actualmente en Marvel’s Blade, aunque las actualizaciones sobre su desarrollo han sido escasas desde su anuncio en diciembre de 2023. Es una situación en la que todos ganamos para alguien como yo, que soy un gran fan de Marvel y de Arkane, y estoy ansioso por ver qué nos depara; si el tráiler promocional sirve de referencia, sin duda se verá tan bellamente estilizado como cualquier otro título del estudio, pero me preocupa el resultado ahora que está bajo la propiedad de Microsoft.

Teniendo en cuenta otros acontecimientos recientes, como la cancelación de Prince of Persia: The Sands of Time, la adquisición de Tango Gameworks —el aclamado desarrollador de Hi-Fi Rush—, que afortunadamente ahora ha sido comprado por Krafton, el cierre del estudio de Redfall, Arkane Austin, y sin mencionar los despidos aparentemente interminables que han afectado a Xbox desde principios de año, parece inevitable que Arkane Studios sea el siguiente en sufrir las consecuencias, pero mantengo la esperanza de que, en cambio, se produzca una escisión.

Si Arkane Studios quiere mantenerse a flote en un entorno que parece estar desmoronándose, Xbox debería hacer lo correcto y llegar a un acuerdo con quien esté dispuesto a comprar y liberar al desarrollador antes de que sea demasiado tarde.

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