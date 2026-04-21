Xbox Game Pass Ultimate sorprende con una reducción de precios

¡Atención! Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass ajustan su precio mensual, pero no te preocupes, esta vez no se trata de un incremento, sino lo contrario una reducción, así que los fans pueden estar tranquilos.

¿Qué significa este movimiento para los fans de Xbox?

Seguramente te estás preguntando si los beneficios de Game Pass Ultimate seguirán siendo los mismos, todo parece indicar que sí, aunque con un ligero cambio, pues Xbox compartió a través de su blog lo siguiente:

"A partir de este año, los futuros títulos de Call of Duty no se incorporarán a Game Pass Ultimate ni a PC Game Pass en sus lanzamientos. Los nuevos juegos de Call of Duty se agregarán a Game Pass Ultimate y PC Game Pass durante la siguiente temporada navideña (aproximadamente un año después), mientras que los títulos de Call of Duty existentes que ya están en la biblioteca seguirán estando disponibles.

El artículo continúa a continuación.

Los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate continuaran teniendo acceso a cientos de juegos en consolas Xbox y PC, incluidos títulos actuales de Call of Duty, beneficios dentro del juego, multijugador en línea en consola y grandes lanzamientos desde el primer día".

Países en los que se actualizan los precios de Xbox Game Pass Ultimate

Como sabemos, Xbox Game Pass Ultimate está disponible en diferentes países, sin embargo, la actualización no aplica para todos, pero no te preocupes. AQUÍ puedes verificar si tu territorio tiene un nuevo precio.