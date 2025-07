¿Crees que el catálogo de juegos de Nintendo Switch 2 no es lo suficientemente extenso? No te preocupes, esto podría cambiar fácil.

Ya que el estudio de ports Virtuos cree que sería fácil llevar un juego de Xbox Series S al Nintendo Switch 2, considerando sus similitudes técnicas.

En una entrevista con Wccftech, Alex Heise, director de desarrollo comercial en Virtuos Norteamérica, y Eoin O’Grady, director técnico en Black Shamrock (subsidiaria de Virtuos), hablaron sobre el nuevo hardware de Nintendo y sus capacidades técnicas.

Según O’Grady, las GPU de ambas consolas son similares en potencia, a pesar de que el Switch 2 tiene un rendimiento ligeramente inferior al de la Xbox Series S y ofrece el escalado por inteligencia artificial de Nvidia, DLSS. Aun así, cree que portar un juego de Series S que corra a 60 fps sería una tarea sencilla para la nueva consola.

"En cuanto a GPU, el Switch 2 rinde ligeramente por debajo de la Series S; esta diferencia es más notoria en modo portátil", dijo O’Grady. "Sin embargo, la Series S no es compatible con tecnologías como DLSS, que sí están presentes en el Switch 2. Esto hace que las capacidades gráficas de ambas consolas sean comparables en general."

El director técnico aclaró, sin embargo, que a nivel de CPU “hay una diferencia más clara entre ambas consolas”, y que el Switch 2 se asemeja más al PlayStation 4 en ese aspecto, ya que cuenta con un CPU ligeramente más potente.

"Como la mayoría de los juegos tienden a depender más de la GPU que de la CPU cuando están bien optimizados, el impacto de esta diferencia depende en gran medida del juego específico y su tasa de cuadros por segundo objetivo", explicó O’Grady.

"Cualquier juego que corra a 60 fps en la Series S debería portarse fácilmente al Switch 2. De igual manera, un juego de Series S que corra a 30 fps y que esté limitado por GPU también debería portarse bien. Los juegos con físicas complejas, animaciones o elementos intensivos en CPU podrían presentar desafíos adicionales para alcanzar 30 o 60 fps, o requerir optimización extra durante el port."

Cyberpunk 2077, que puede alcanzar 60 fps en Xbox Series S pero no de manera consistente en PS4, acaba de recibir un port oficial para el Switch 2. Sin embargo, esta versión no ofrece 60 fps como lo hace la Series S, y en su lugar incluye dos modos mientras está acoplado: un modo de rendimiento a 40 fps y un modo de calidad a 30 fps.

