Valve confirma que lanzará el Steam Controller antes que la Steam Machine como respuesta a la crisis de la memoria RAM

El Steam Controller saldrá oficialmente a la venta el 4 de mayo por 99 dólares

Steve Cardinali, ingeniero de hardware de Valve, afirma que el controlador sale primero al mercado porque "no tiene memoria RAM"

El Steam Controller, la Machine y el Frame sufrieron retrasos a principios de este año

Valve ha anunciado que lanzará el Steam Controller el próximo mes, antes que la Steam Machine, en medio de la actual crisis de escasez de memoria RAM.

A principios de esta semana, Valve confirmó que el Steam Controller saldrá al mercado el 4 de mayo de 2026, a un precio de 99 $ / 85 £ / 149 $ AUD.

La noticia llega tras una publicación en el blog en febrero, en la que la empresa retrasó sus planes de lanzar la Steam Machine, Frame y el Controller a principios de 2026, citando "la escasez de memoria y almacenamiento".

El artículo continúa a continuación.

"Cuando anunciamos estos productos en noviembre, teníamos previsto poder compartir precios y fechas de lanzamiento específicos a estas alturas", declaró Valve en ese momento.

"Pero la escasez de memoria y almacenamiento de la que probablemente hayan oído hablar en todo el sector se ha agravado rápidamente desde entonces. La disponibilidad limitada y el aumento de los precios de estos componentes críticos nos obligan a revisar nuestro calendario de envíos y precios exactos".

Valve señaló, sin embargo, que su objetivo de lanzar los tres productos en la primera mitad del año no había cambiado, pero que ahora el Steam Controller llegará primero.

En una nueva entrevista con Polygon, el ingeniero de hardware de Valve, Steve Cardinali, explicó que, dado que el controlador no tiene RAM, está en condiciones de lanzarlo pronto.

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"Este dispositivo no lleva memoria RAM, y para nosotros no es tan complicado empezar a comercializarlo", afirmó Cardinali. "Estamos preparados para ello. Queríamos aumentar el volumen de producción para poder satisfacer a todos los que quieran uno en el momento del lanzamiento, pero es posible que la demanda supere con creces nuestras expectativas".

Sin embargo, a pesar de la reciente escasez de RAM y del hecho de que el Steam Controller se lanzará al mercado primero, el ingeniero de hardware afirma que nunca hubo un plan para lanzar los tres dispositivos juntos.

"Desde el principio, todos estos fueron productos diferentes. Siempre pensamos, obviamente, que queríamos que funcionaran bien juntos —especialmente la Steam Machine y el Steam Controller, que en muchos sentidos son una pareja perfecta—, pero no vimos la necesidad de lanzar el Controller al mismo tiempo que la Machine", dijo Cardinali.

"La única fecha límite realmente estricta es que no queríamos lanzar la Steam Machine antes que el Steam Controller. Queremos que esté disponible para la Steam Machine… En realidad, nunca fue el plan lanzarlos juntos, a menos que todo encajara bien de esa manera. Así que no tiene sentido retrasarlo mientras trabajamos en otras cosas".

El editor en jefe de tecnología de TechRadar, Matt Hanson, evaluó el Steam Controller y lo calificó como "una mejora enorme respecto al original defectuoso, que ofrece algunas innovaciones geniales y, al mismo tiempo, viene con un diseño más convencional y fácil de usar".

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