Todo lo que esperamos de Xbox en 2026, incluido Halo en PlayStation y el regreso de Fable

Xbox es tan difícil de predecir que anticipar otro año parece imposible. No creo que nadie esperara que Microsoft hiciera despidos masivos y cerrara estudios enteros, en especial su increíble Perfect Dark, pero aquí estamos, a finales de 2025, preguntándonos qué está pasando.

Microsoft ya ha comenzado a hablar de hardware, pero con los precios de las consolas y el servicio de suscripción Xbox Game Pass en aumento, ¿puede realmente convencer a los jugadores de que sigue siendo un jugador y de que deberían invertir en su ecosistema?

Aunque parezca casi imposible, aquí está nuestra mirada hacia el 2026 y lo que está por venir para Xbox.

¿Siguen importando las exclusivas?

(Image credit: Microsoft/halo Studios/Bungie)

Parece que Microsoft se adelanta a la tendencia con las exclusivas en ciertos aspectos. Crear juegos cuesta una fortuna, así que ¿por qué recuperar ese coste de solo un segmento del mercado? Dado que Helldivers 2 de Sony probablemente será la primera ola de juegos de PlayStation en Xbox, podríamos considerarlo la decisión que salvó a la marca. También podríamos considerarla la decisión que la condenó, ya que el hardware de Xbox es más difícil de recomendar que nunca, especialmente a su precio actual.

El siguiente título que parece estar pasando del Equipo Verde al Equipo Azul es Starfield , con varios indicios de que Bethesda y Microsoft planean una renovación importante del juego junto con su lanzamiento en PlayStation. Está por verse si esto sucede o no, pero sin duda parece probable como una forma de generar más ingresos para un juego que estuvo en desarrollo durante mucho tiempo.

Hablando de cambiar de barco, este año Halo llegará a PlayStation, algo que habría sido un completo sacrilegio no hace mucho. Halo: Campaign Evolved solo incluye la versión para un jugador del original, pero nos sorprendería mucho que Master Chief Collection no llegara a tiempo para que los jugadores de PlayStation pudieran ponerse al día.

Por otra parte, Forza Horizon 6 está previsto para este año y llevará la serie a Japón tras años de peticiones de los fans. Aún no hemos visto mucho, con solo un tráiler y ninguna jugabilidad, pero dada la buena acogida que ha tenido la serie desde su inicio, esperamos buenos resultados.

Otro título del que esperamos mucho es el reinicio de Fable de Playground Games . Este juego de rol (RPG) se ha retrasado varias veces y aún conserva el humor británico de los originales de Lionhead, pero aún no hemos visto una jugabilidad espectacular como la de Clockwork Revolution (que, a decir verdad, luce genial).

(Image credit: Playground Games)

Gears of War: E-Day traerá de vuelta a Marcus Fenix ​​para una precuela, y Diablo IV recibirá su segunda expansión, Lord of Hatred, pero quizás lo que más nos intriga es Call of Duty. La longeva serie en primera persona seguirá teniendo lanzamientos anuales, pero no en la misma subfranquicia cada vez, por lo que Black Ops parece estar en pausa por un tiempo. En su lugar, esperamos Call of Duty: Modern Warfare 4 si las filtraciones son correctas .

Siguiendo con Activision Blizzard , 2026 será un gran año para la nueva adquisición más brillante de Microsoft. Además de Call of Duty y la expansión Diablo, World of Warcraft estará más presente con su expansión Midnight , y aunque Overwatch 2 ha recuperado a los jugadores, el regreso de la BlizzCon es una oportunidad para que la legendaria editorial se centre en ella.

En el ámbito de terceros, Xbox sigue compitiendo, pero Sony ha asegurado los derechos de marketing de GTA 6. Esto podría suponer un duro golpe para las ventas de consolas, tanto para los jugadores que han dejado de jugar como para los jugadores más ocasionales que ven el logotipo de PS5 al final de un anuncio de televisión y se deciden a pedir una.

Pragmata, Resident Evil Requiem y 007 First Light son grandes lanzamientos, pero quizás el mayor obstáculo para Microsoft sea Xbox Game Pass y los lanzamientos de terceros. Cuando la compañía subió sus precios, prometió más lanzamientos en el mismo día de desarrolladores propios y externos. En 2025, se produjeron grandes éxitos de crítica como Clair Obscur: Expedition 33 y Hollow Knight: Silksong , pero ¿podrá mantener ese ritmo durante todo un año con más de 75 juegos anuales? Pronto lo descubriremos.

(Image credit: Microsoft)

¡Necesitas una Xbox, en serio!

Microsoft ya ha empezado a hablar de la próxima generación de consolas, pero no parece que vaya a ser una verdadera consola. Con indicios de que contará con múltiples tiendas, podríamos (en teoría) tener una consola más parecida a la de una PC, con acceso a títulos de PC de varios lanzamientos e incluso a la producción de Sony para PC.

Si bien no esperamos que Microsoft lance su nueva generación en 2026, es evidente que considera que la actual ha terminado. La Xbox Series S más económica y de gama básica costará aproximadamente lo mismo que la PS5 básica , a pesar de ser menos potente y tener menos exclusivas. Microsoft, a pesar de estar a la vanguardia de la última generación con la Xbox One X , tampoco buscó rivalizar con la PS5 Pro .

Tras dos subidas de precio de su hardware en cuestión de meses, Microsoft necesita esforzarse más en la próxima generación (o durante lo que resta de esta) para convencer a los clientes potenciales de que necesitan una Xbox o una PC con Windows. Ya ha prometido más mejoras centradas en los jugadores para su sistema operativo de escritorio en los próximos meses, pero dado que aún se encuentra en un abismo de inteligencia artificial, lo cual parece cada vez más desacertado, esto podría llevar tiempo. También necesita moderarse con los aumentos de precio durante un tiempo.

En cuanto al hardware que podríamos ver en 2026, no apostamos en contra de una actualización del mando Elite . Se rumorea que un mando háptico se inspira en el DualSense , pero este se lanzó en 2019 antes de que llegara la versión "Core" en 2022. También se esperan nuevos colores para el mando estándar.

(Image credit: Microsoft)

Esto ya había pasado antes

Se esperaba que Microsoft se rindiera varias generaciones antes, sobre todo tras la Xbox original y el desastroso lanzamiento de la Xbox One en 2013. Esta vez la cosa cambia, sobre todo por el dinero invertido en la adquisición de estudios y editoriales, así como por la exigencia de un margen de beneficio del 30 % . ¿Será la próxima generación la última de Xbox, en algún sentido, sobre todo en cuanto a hardware? Eso está por verse, pero no conviene apostar a ningún lado.

Si la empresa decide recurrir a terceros, probablemente lo hará impulsando Xbox Game Pass donde sea que pueda, pero el servicio enfrenta una ardua lucha para demostrar que merece el importante aumento de precio de este año, y no creo que Ubisoft Classics o Fortnite Crew sean la respuesta.

¿Se alejarán los editores y desarrolladores de Xbox y se inclinarán por las plataformas de Sony y Nintendo si la base instalada se reduce demasiado? Es preocupante considerando el espíritu emprendedor que impulsó las iniciativas de videojuegos de Microsoft, pero no se equivoquen: 2026 es crucial para la marca Xbox.