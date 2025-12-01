Todo está listo para la llegada de "Assassin's Creed Shadows" a Nintendo Switch 2

¡La espera terminó! Assassin's Creed Shadows se prepara para llegar a la Nintendo Switch 2, ¿estás listo para disfrutar de la épica aventura d Naoe y Yasuke en el Japón feudal a los jugadores de Nintendo?

La versión para Nintendo Switch 2 fue cuidadosamente optimizada para preservar toda la riqueza de la experiencia de Shadows, aprovechando al mismo tiempo la libertad de jugar en cualquier lugar y en cualquier momento.

Los jugadores tendrán acceso a todo el contenido posterior al lanzamiento de manera gratuita, incluida la misión exclusiva Attack on Titan, que estará disponible hasta el 22 de diciembre. La expansión Claws of Awaji llegará a la versión de la consola a comienzos de 2026.

En Nintendo Switch 2, Assassin's Creed Shadows presenta varias funciones específicas, diseñadas para que la experiencia del jugador sea fluida e intuitiva. Esto incluye navegación táctil en menús y mapas, un rendimiento objetivo de 30 fps para una jugabilidad suave tanto en modo dock como portátil, juego offline después de la descarga y una edición física en tarjeta con una clave de activación digital.