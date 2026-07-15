Techland cancela lanzamiento de las versiones de Dying Light: The Beast para PS4 y Xbox One

Las versiones de Dying Light: The Beast para PlayStation y Xbox One han sido canceladas.

Techland afirma que el juego "fue diseñado desde cero para aprovechar al máximo el hardware de última generación".

La decisión "reflejaba las realidades técnicas del desarrollo y nuestro compromiso de ofrecer la mejor experiencia posible".

Techland anunció que Dying Light: The Beast ya no se lanzará para las consolas de la generación anterior.

La última entrega de la serie de terror y supervivencia se lanzó en septiembre del año pasado para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, y PC, y el plan de Techland era llevar el juego a PlayStation 4 y Xbox One en una fecha posterior.

Ahora, en un comunicado compartido hoy en X , el estudio confirmó que ha "tomado la difícil decisión" de cancelar las adaptaciones "tras una cuidadosa consideración".

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"Dying Light: The Beast se diseñó desde cero para aprovechar al máximo el hardware de última generación. Su mundo abierto, sus gráficos avanzados y su fluido sistema de combate y desplazamiento dependen de una potencia de procesamiento y una memoria que las consolas de la generación anterior simplemente no pueden ofrecer", declaró Techland.

"A medida que avanzaba el desarrollo, quedó claro que llevar el juego a esas plataformas requeriría concesiones que nos impedirían ofrecer la experiencia que nos habíamos propuesto crear."

Añadió que la decisión no se trataba de "elegir abandonar esas plataformas", sino más bien de algo que "reflejaba las realidades técnicas del desarrollo y nuestro compromiso de ofrecer la mejor experiencia posible".

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En la reseña de Dying Light: The Beast publicada por TechRadar Gaming, el crítico Christian Guyton afirmó que el juego "pasó de ser una posible expansión a una secuela en toda regla, y aunque sus orígenes se muestran claramente en su narrativa y protagonista, nunca se siente limitado por ellos".

"No es reinventar la rueda", escribió Guyton. "Techland tiene una fórmula sólida que combina elementos tradicionales de acción de mundo abierto con un sólido sistema de movimiento basado en parkour y una alta densidad de enemigos, así que es comprensible que The Beast no se desvíe demasiado de lo habitual. Aun así, el nuevo escenario es un soplo de aire fresco, y sigue siendo fantástico patear a un zombi desde un tejado".

A principios de este año se lanzó una nueva edición del juego, Dying Light: The Beast Restored Land, que incluía el juego base, todo el contenido posterior al lanzamiento y el modo de supervivencia 'Restored Land'.