Sony presenta el nuevo juego de rol de fantasía steampunk The God Slayer para PS5, Xbox y PC como parte del proyecto China Hero de la empresa

Se ha anunciado God Slayer, un nuevo juego de rol de fantasía steampunk del estudio Pathea Games, creador de My Time at Portia.

El juego contará con una campaña de 40 horas, combates elementales personalizables y un mundo abierto.

Llegará a PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

¿Te lo perdiste? Sony anunció "The God Slayer", un nuevo juego de rol (RPG) de fantasía steampunk del estudio My Time at Portia, Pathea Games.

The God Slayer, que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC, es un juego de mundo abierto en tercera persona de inspiración oriental que cuenta con combates elementales personalizables y una campaña de 40 horas sobre un mundo gobernado por dioses conocidos como Celestiales.

"Hace mucho tiempo, los Celestiales, similares a dioses, crearon el mundo humano y todos los seres vivos que lo habitan, diseñando todo para cultivar una poderosa fuerza conocida como "Qi" que alimentara sus vidas eternas. En esta nueva era, la humanidad ha aprendido a canalizar esa misma energía qi en poderes elementales, manejando el fuego, el agua, la tierra, el metal y la madera a través de fluidas artes marciales", reza la descripción.

"Indignados porque su energía divina está siendo utilizada por simples mortales, los Celestiales dan un brutal ejemplo a la humanidad conquistando el reino más fuerte de la tierra en una sola noche, persiguiendo y matando al rey y a los Elemancers del reino. Un acontecimiento recordado como la Caída de Dios".

En la historia, juegas como un Elemancer, un usuario de magia elemental llamado Cheng, que se embarca en un viaje para derrotar a los Celestiales tras perder a su familia. También se ha publicado un nuevo tráiler generado por computadora, que puedes ver a continuación.

Presentado por primera vez como parte del Proyecto China Hero de Sony Interactive Entertainment en ChinaJoy en 2023, The God Slayer tiene un tono mucho más oscuro que los anteriores juegos de simulación de vida de Pathea.

Con una jugabilidad RPG de formato libre, el juego también ofrece habilidades elementales totalmente personalizables que permiten a los jugadores combinar agua, tierra, metal y fuego para crear poderosos ataques y armas, una capital y metrópolis urbana explorable llamada Zhou, misiones que se pueden abordar de múltiples maneras, facciones y mucho más.

"Temáticamente, The God Slayer se aleja mucho de lo que caracteriza a Pathea, es decir, la serie My Time", afirma Zifei Wu, fundador y director creativo de Pathea. "Sin embargo, ya hemos creado varios RPG de mundo abierto, llenos de personajes entrañables y sistemas variados con los que los jugadores pueden experimentar y prosperar.

The God Slayer tiene todo eso y más, con nuestro talentoso equipo de desarrollo intentando algo más oscuro y serio en tono, reforzado por emocionantes combates elementales en su núcleo".

The God Slayer aún no tiene fecha de lanzamiento, pero está disponible para añadirlo a la lista de deseos en Steam..

