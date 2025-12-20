Sony INZONE eleva la experiencia de juego esta Navidad

Navidad está a la vuelta de la esquina, esperamos que tengas listo el regalo perfecto para tu persona favorita, pero si no es así, no te preocupes, tenemos lo que necesitas, sobre todo si quieres consentir a un gamer de corazón.

Sony INZONE ofrece la combinación perfecta de rendimiento, comodidad y tecnología avanzada, para que su experiencia de juego y entretenimiento alcance otro nivel.

Diseñados con lo mejor para los mejores

Los audífonos INZONE H9 II son el modelo más emblemático de la línea gamer INZONE, con sonido de alta calidad y cancelación de ruido, en un diseño liviano que incluye un micrófono desmontable. Todos y cada uno de los detalles de los audífonos H9 II, desde el audio de calidad profesional para torneos, pasando por el ajuste y la calidad del micrófono e incluso la disposición de los botones y las luces LED, se diseñaron en función de los comentarios aportados por el equipo de Fnatic[ Fnatic, es líder en equipos de E-sports], para ofrecer un rendimiento profesional de alto nivel.

Cabe destacar que los audífonos H9 II, están diseñados con el controlador de cancelación de ruido de los aclamados WH-1000XM6 de Sony, ofreciendo una claridad de espectro completo, para pasos lejanos o ruidos profundos e inquietantes. El modelo H9 II pesa solo 260 g e incluye una cinta rediseñada que distribuye el peso de forma uniforme para garantizar mayor comodidad durante largas sesiones de juego. Además, incluye un estuche suave para guardar todas las piezas juntas y evitar pérdidas o daños. Así como una duración de hasta 30 horas de batería entre cargas[ La duración de 30 horas de la batería requiere de una conexión de 2.4 Ghz, la función de cancelación de ruido apagada y el chat activado].

No interrumpas tu juego

Los INZONE E9 son los más recientes audífonos compactos con cable de la línea INZONE, los cuales garantizan que puedas detectar los pasos, las recargas y las amenazas a distancia, antes de que te atrapen. Estos audífonos incorporan un diseño compacto que garantiza un ajuste perfecto con una presión mínima en los oídos. También puedes intercambiar entre las almohadillas de espuma con aislamiento de ruido o las de silicona híbrida de diferentes tamaños para usarlas con comodidad durante todo el día, ideales para diferentes entornos.

Los audífonos INZONE E9 incorporan la primera estructura totalmente cerrada para audífonos de Sony y un cuerpo sellado, lo que permite ofrecer una reducción pasiva del ruido superior para lograr un sonido más preciso y definido. Ideales para cuando quieres bloquear a una multitud en un torneo profesional o simplemente las distracciones de fondo en los juegos cotidianos.

Que tu tiempo de respuesta sea ultrarrápida en el juego

El teclado INZONE KBD-H75 ofrece una tecla de acción rápida que te permite activar o desactivar las acciones sin tener que volver a colocar las teclas en la posición de reinicio, otorgando una respuesta de señal ultrarrápida. Ideal para largas sesiones de juego, el diseño utiliza montaje de juntas de goma para absorber el impacto y amortiguar las vibraciones, lo que permite ofrecer una sensación más suave al presionar las teclas, y un sonido más limpio para que puedas mantenerte enfocado en el juego.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Muévete sin esfuerzo

Este mouse ultraliviano es el equilibrio perfecto entre agilidad y rigidez. El INZONE Mouse-A se siente rápido y ligero. Tiene un peso de 48,5 g, una carcasa reforzada con microesferas de vidrio huecas que permite reducir su peso y una estabilidad que se mantiene fuerte bajo presión y juega un papel principal durante las sesiones de juego, con una batería de 90 horas.

Además, este mouse está equipado con un sensor personalizado de alto rendimiento, exclusivo de la línea INZONE. El interruptor óptico utiliza luz para transmitir señales, lo que elimina cualquier contacto físico e incrementa significativamente la velocidad de respuesta.

Mejor rendimiento con INZONE Mat-F e INZONE Mat-D

La línea de productos INZONE incorpora dos nuevos mousepads: INZONE Mat-F e INZONE Mat-D. El modelo INZONE Mat-F ofrece un espesor de 6 mm y material SlimFlex, con la resistencia justa para ofrecer un mayor control al apuntar y un frenado del movimiento más suave, ideal para los jugadores de baja sensibilidad. El modelo INZONE Mat-D tiene un espesor de 4 mm y se diseñó para ofrecer un deslizamiento suave y una respuesta de alta velocidad en cualquier juego del estilo de Battle Royale. La baja fricción admite movimientos rápidos y ligeros y un seguimiento sin esfuerzo.

Regalar Sony INZONE es regalar emoción, precisión y control total: desde la primera partida, los gamers sentirán que cada juego alcanza otro nivel de inmersión.