Sony confirmó que el PlayStation Portal, la PS5 y la PS5 Pro sufrirán importantes subidas de precio el próximo mes
Sony atribuye su decisión a las "continuas presiones en el panorama económico mundial"
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Join the club
Get full access to premium articles, exclusive features and a growing list of member rewards.
- Sony sube los precios de sus consolas PlayStation 5 y del PS Portal
- La PS5 Pro costará ahora 899,99 dólares, frente a los 749,99 dólares anteriores
- El precio de la PS5 aumentará en 100 dólares y pronto costará 649,99 dólares
Sony ha anunciado que volverá a subir el precio de su PlayStation 5 el próximo mes.
En una nueva entrada del blog de PlayStation, la empresa alega las «continuas presiones en el panorama económico mundial» y ha decidido aumentar el precio de la PS5, la PS5 Pro y el reproductor remoto PlayStation Portal en todo el mundo a partir del 2 de abril de 2026.
El precio de la PS5 aumentará en 100 $ / 100 £ y pronto costará 649,99 $ / 569,99 £, frente a los 549,99 $ / 479,99 £ actuales, mientras que la PS5 Digital Edition costará 599,99 $ / 519,99 £ en lugar de 499,99 $ / 429,99 £. En cuanto a la PS5 Pro, la consola pasará de 749,99 $ / 699,99 £ a 899,99 $ / 789,99 £.El artículo continúa a continuación
El reproductor remoto PlayStation Portal también tendrá un nuevo precio de 249,99 $ / 219,99 £, frente a los 199,99 $ / 199,99 £ anteriores.
«Sabemos que los cambios de precio afectan a nuestra comunidad y, tras una cuidadosa evaluación, hemos concluido que este era un paso necesario para garantizar que podamos seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a los jugadores de todo el mundo», afirmó Isabelle Tomatis, vicepresidenta de marketing global de Sony Interactive Entertainment.
La última vez que Sony subió el precio de su hardware fue en agosto de 2025, cuando declaró que «un entorno económico complicado» la había llevado a tomar la «difícil decisión» de aumentar el precio de las consolas PS5 en 50 dólares.
A continuación puedes consultar los nuevos precios para todas las regiones.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
United States
- PS5 – $649.99
- PS5 Digital Edition – $599.99
- PS5 Pro – $899.99
- PS Portal - $249.99
- PRECIO EN DÓLARES
United Kingdom
- PS5 – £569.99
- PS5 Digital Edition – £519.99
- PS5 Pro – £789.99
- PS Portal - £219.99
Europe
- PS5 – €649.99
- PS5 Digital Edition – €599.99
- PS5 Pro – €899.99
- PS Portal - €249.99
Japan
- PS5 – ¥97,980
- PS5 Digital Edition – ¥89,980
- PS5 Pro – ¥137,980
- PS Portal - ¥39,980
Cabe destacar que los precios de venta recomendados actualizados para México, Argentina, Chile, Colombia y Perú se publicarán una vez que los minoristas hayan agotado su inventario actual de consolas PS5 y PlayStation Portal.
Demi is a freelance games journalist who helps cover gaming news at TechRadar. She's been a games writer for five years and has written for outlets such as GameSpot, NME, and GamesRadar, covering news, features, and reviews. Outside of writing, she plays a lot of RPGs and talks far too much about Star Wars on X.
- Antonio QuijanoEditor