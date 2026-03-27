Sony confirmó que el PlayStation Portal, la PS5 y la PS5 Pro sufrirán importantes subidas de precio el próximo mes

Sony sube los precios de sus consolas PlayStation 5 y del PS Portal

La PS5 Pro costará ahora 899,99 dólares, frente a los 749,99 dólares anteriores

El precio de la PS5 aumentará en 100 dólares y pronto costará 649,99 dólares

Sony ha anunciado que volverá a subir el precio de su PlayStation 5 el próximo mes.

En una nueva entrada del blog de PlayStation, la empresa alega las «continuas presiones en el panorama económico mundial» y ha decidido aumentar el precio de la PS5, la PS5 Pro y el reproductor remoto PlayStation Portal en todo el mundo a partir del 2 de abril de 2026.

El precio de la PS5 aumentará en 100 $ / 100 £ y pronto costará 649,99 $ / 569,99 £, frente a los 549,99 $ / 479,99 £ actuales, mientras que la PS5 Digital Edition costará 599,99 $ / 519,99 £ en lugar de 499,99 $ / 429,99 £. En cuanto a la PS5 Pro, la consola pasará de 749,99 $ / 699,99 £ a 899,99 $ / 789,99 £.

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El reproductor remoto PlayStation Portal también tendrá un nuevo precio de 249,99 $ / 219,99 £, frente a los 199,99 $ / 199,99 £ anteriores.

«Sabemos que los cambios de precio afectan a nuestra comunidad y, tras una cuidadosa evaluación, hemos concluido que este era un paso necesario para garantizar que podamos seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a los jugadores de todo el mundo», afirmó Isabelle Tomatis, vicepresidenta de marketing global de Sony Interactive Entertainment.

La última vez que Sony subió el precio de su hardware fue en agosto de 2025, cuando declaró que «un entorno económico complicado» la había llevado a tomar la «difícil decisión» de aumentar el precio de las consolas PS5 en 50 dólares.

A continuación puedes consultar los nuevos precios para todas las regiones.

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United States

PS5 – $649.99

PS5 Digital Edition – $599.99

PS5 Pro – $899.99

PS Portal - $249.99

PRECIO EN DÓLARES

United Kingdom

PS5 – £569.99

PS5 Digital Edition – £519.99

PS5 Pro – £789.99

PS Portal - £219.99

Europe

PS5 – €649.99

PS5 Digital Edition – €599.99

PS5 Pro – €899.99

PS Portal - €249.99

Japan

PS5 – ¥97,980

PS5 Digital Edition – ¥89,980

PS5 Pro – ¥137,980

PS Portal - ¥39,980

Cabe destacar que los precios de venta recomendados actualizados para México, Argentina, Chile, Colombia y Perú se publicarán una vez que los minoristas hayan agotado su inventario actual de consolas PS5 y PlayStation Portal.