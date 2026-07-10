"Sinceramente, creo que el siguiente paso es un tráiler de jugabilidad" - Los fans de GTA 6 esperan una actualización de Rockstar Games el próximo mes, si no es que el tan esperado tráiler 3

Take-Two Interactive tiene programada la presentación de su próximo informe financiero trimestral para el 7 de agosto.

La presentación se llevará a cabo antes de la apertura del mercado, lo cual es inusual para Take-Two.

Los fans esperan una nueva actualización sobre GTA 6.

A Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, se le avecina un día bastante importante, y los fans esperan recibir nuevas noticias sobre Grand Theft Auto 6.

Faltan cuatro meses para el lanzamiento del juego más esperado de todos los tiempos, y hasta ahora no hemos visto ni un solo segundo de jugabilidad en profundidad.

¿Qué sigue entonces? Se dice que este verano dará inicio la gran campaña de promoción de GTA 6, pero aparte de que se abran las preventas y de que la página web de Rockstar se actualice con capturas de pantalla y características detalladas del juego, seguimos esperando el tráiler 3.

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Sin embargo, como lo señaló GameSpot, Take-Two publicará su próximo informe financiero trimestral el 7 de agosto, lo que sugiere que sabremos al menos algo sobre el juego.

Por lo general, estos informes financieros van seguidos de una sesión de preguntas y respuestas con los inversionistas y suelen realizarse después del cierre del mercado, a las 4:00 p. m. ET.

Sin embargo, este informe del 7 de agosto se dará a conocer antes de que abra el mercado, a las 9:30 a. m. ET, y estará seguido de una conferencia telefónica a las 8:00 a. m. ET. Esto es inusual para Take-Two, pero la empresa no ha explicado por qué lo está haciendo de esta manera en esta ocasión.

Ya sea que haya un informe de ventas por preventa o una fecha para el próximo tráiler, tendremos que esperar para ver, pero los fans en Reddit esperan que el informe financiero pueda acelerar las cosas.

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«Rockstar dijo que el verano sería su mayor campaña de marketing, pero hasta ahora no veo que eso esté pasando», comentó un fan, mientras que otro escribió: «Ya pasó el momento del tráiler 3; si lo fueran a lanzar, ya lo habríamos visto. Sinceramente, creo que el siguiente paso es un tráiler de jugabilidad».

Además, en agosto se celebra la Gamescom 2026, lo que significa otro mes de anuncios de videojuegos, así que es posible que Rockstar finalmente lance un nuevo tráiler durante ese tiempo.

GTA 6 se lanzará oficialmente el 19 de noviembre para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, pero la precarga comenzará el 12 de noviembre si decides reservarlo.

Un informe reciente afirmó que las copias físicas del juego se están vendiendo como pan caliente, a pesar de que no vienen con un disco, sino con un código de descarga digital en la caja, lo cual ha generado cierta controversia.

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