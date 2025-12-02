Sí, el DLC Elden Ring Nightreign - The Forsaken Hollows será más difícil que el juego base, pero seguirá siendo justo para los jugadores

El director de Elden Ring Nightreign, Junya Ishizaki, admite que la expansión The Forsaken Hollows será "un poco más difícil" que el juego base, pero "no es nada ridículo ni nada por el estilo".

Ishizaki afirma que equilibrar el juego tanto para jugadores ocasionales como expertos fue un reto tras el lanzamiento y sigue siéndolo para el DLC.

Añade que el DLC es lo que el equipo "consideraría un reto justo".

¿Estás listo para disfrutar de la próxima expansión The Forsaken Hollows de Elden Ring Nightreign? Esperamos que sí, pues de acuerdo con Junya Ishizaki, director de Elden Ring Nightreign, será "sin duda un poco más difícil" que el juego base.

En una entrevista con GameSpot, Ishizaki habló sobre el reto de equilibrar el juego de FromSoftware para todos los jugadores, tanto ocasionales como expertos incondicionales, y admitió que «la principal conclusión» que sacó el equipo de desarrollo tras el lanzamiento fue «intentar conseguir el equilibrio adecuado».

Ishizaki explicó que esto sigue siendo un reto con The Forsaken Hollows.

«Creo que el equilibrio es algo muy subjetivo, por lo que muchas de nuestras ideas tras el lanzamiento, mientras trabajábamos en el DLC, se centraban en cómo conseguir el equilibrio que teníamos en mente inicialmente y, una vez logrado, cómo podíamos adoptar un enfoque diferente y crear nuevos enemigos, nuevos personajes y cosas por el estilo para aprovechar el nuevo equilibrio con el que estamos trabajando», afirmó Ishizaki.

Obviamente, no queremos que sea tan difícil que los nuevos jugadores no puedan entrar en él, pero creo que la idea original es que, cuando el juego salió al mercado, incluso había jugadores veteranos de otros juegos que intentaban entender los nuevos sistemas y cómo funcionaba el juego. Creo que [queremos que] nuestras ideas cuando trabajamos en el contenido del DLC sean un reflejo de eso. Así, cuando las personas que han jugado mucho al juego principal accedan al contenido del DLC, podrán tener un poco de esa sensación que tuvieron cuando jugaron por primera vez a Nightreign, donde todavía hay algo que están tratando de entender».

En cuanto al nivel de dificultad al que se enfrentarán los jugadores, Ishizaki admitió que The Forsaken Hollows es «sin duda un poco más difícil, pero no es ridículo ni nada por el estilo, sino que sigue estando dentro de lo que consideramos un desafío justo».

El contenido descargable de pago (DLC) se presentó durante el último State of Play de Sony centrado en Japón y ofrecerá dos nuevos Nightfarers jugables, el Scholar y el Undertaker, junto con dos jefes adicionales.

The Forsaken Hollows se lanzará el 4 de diciembre.

