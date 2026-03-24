Según se informa, Nintendo ha reducido considerablemente la producción de la Switch 2 debido a las bajas ventas

Según se informa, se está reduciendo la producción de la Nintendo Switch 2

Fuentes de Bloomberg afirman que Nintendo ha recortado la producción en un 33 % debido a las bajas ventas durante las fiestas

La empresa tiene ahora como objetivo producir 4 millones de unidades este trimestre, en lugar de 6 millones

¡Malas noticias! Se informa que Nintendo está reduciendo la producción de la Nintendo Switch 2, esto debido a las decepcionantes ventas registradas durante la temporada navideña.

Según Bloomberg, algunas fuentes han revelado al medio que Nintendo ha recortado su producción en un 33 % y que ahora su objetivo es fabricar 4 millones de unidades de la Switch 2 este trimestre, en lugar de los 6 millones previstos inicialmente.

El mes pasado, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dijo a los accionistas que las ventas de Switch 2 superaron sus expectativas en Japón, pero que fueron «ligeramente más débiles» en Occidente a finales de 2025.

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"Si bien nuestro volumen de ventas global previsto de hardware y software se mantiene sin cambios, el desglose por región y producto se basa en supuestos diferentes a los de la previsión revisada anunciada en el momento de la presentación de nuestros resultados financieros del segundo trimestre", dijo Furukawa en ese momento.

"Además, como comprenderán, el volumen de ventas de hardware en el mercado nacional superó nuestras expectativas, mientras que las ventas en el extranjero fueron ligeramente inferiores a lo previsto".

Fuentes de Bloomberg afirman que, aunque el título exclusivo para Switch 2 Pokémon Pokopia ha tenido éxito comercial y de crítica —el juego vendió 2,2 millones de unidades en todo el mundo en sus primeros cuatro días de lanzamiento—, Nintendo está esperando que otros títulos tengan ventas consistentemente sólidas para justificar el aumento de la producción de consolas.

"Esta escasez de hardware en su primer año, justo en plena temporada navideña, es una pésima noticia. Es evidente que la oferta de juegos ha sido escasa, al menos hasta hace muy poco, aunque Pokémon ha dado algunos motivos de esperanza", declaró a Bloomberg Amir Anvarzadeh, estratega de renta variable japonesa en Asymmetric Advisors.

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Algunas fuentes también afirmaron que la decisión de reducir la producción se debió a una menor demanda, y no al aumento del costo de la memoria RAM.

La Nintendo Switch 2 es la consola que más rápido se ha vendido de la historia; sin embargo, las ventas navideñas cayeron un 35 % en comparación con la Switch original durante el mismo período en 2017.

En el Reino Unido, las ventas de la Switch 2 en las últimas ocho semanas de 2025 cayeron un 16 % en comparación con la consola Switch original durante las últimas ocho semanas de su año de lanzamiento, a pesar de haber salido al mercado con Mario Kart World.

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