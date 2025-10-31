Resident Evil Requiem llega a Fortnite: aquí te explicamos cómo puedes conseguir un atuendo especial de Grace Ashcroft

Resident Evil Requiem llegará a Fortnite el próximo año.

Los jugadores que reserven Requiem en Epic Games Store recibirán un aspecto especial para Fortnite basado en Grace Ashcroft y mucho más.

Los obsequios de Fortnite se distribuirán tras el lanzamiento de Requiem el 27 de febrero de 2026

¡Es oficial! Capcom anunció la llegada de Resident Evil Requiem a Fortnite.

La editorial ha compartido la colaboración en una publicación en redes sociales, confirmando que los jugadores que reserven Resident Evil Requiem en Epic Games Store recibirán un atuendo especial de Fortnite basado en la protagonista Grace Ashcroft, junto con otros artículos aún por revelar.

"Resident Evil Requiem llegará a Fortnite", ha dicho Capcom. "Reserva Resident Evil Requiem en Epic Games Store para conseguir un skin de Grace Ashcroft para Fortnite y mucho más. Permanece atento para obtener más información".

El estudio también ha señalado que estos obsequios por reserva «se distribuirán tras el lanzamiento de Resident Evil Requiem», lo que significa que los jugadores recibirán sus recompensas después del lanzamiento del juego, el 27 de febrero de 2026.

Fortnite ya contó con un crossover de Resident Evil en 2021 con la incorporación de Jill Valentine y Chris Redfield, y más tarde de Leon S. Kennedy y Clair Redfield en 2023.

No está claro si estos personajes volverán junto con la colaboración de Requiem el año que viene.

Resident Evil Requiem llegará a PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC.

Las reservas de Resident Evil Requiem ya están oficialmente disponibles. La edición estándar está disponible por 69,99 $ / 64,99 £, mientras que la edición de lujo cuesta 79,99 $ / 74,99 £ e incluye un traje basado en Lady Dimitrescu de Resident Evil Village para Grace.

