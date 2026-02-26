Resident Evil Requiem funciona sorprendentemente bien en Switch 2, pero no se puede comparar con la magnífica versión para PC

Después de completar varias partidas de Resident Evil Requiem en diferentes plataformas, tengo sentimientos encontrados sobre la versión del juego para Nintendo Switch 2.

Por un lado, es encomiable que Capcom haya lanzado una versión portátil de su último título el mismo día del estreno, sobre todo cuando otros lanzamientos importantes tardan semanas o incluso meses en llegar a Switch 2. Basta con ver Borderlands 4, que sigue sin estar disponible en la eShop más de cuatro meses después de su fecha de lanzamiento prevista (una fecha que ya era semanas después del lanzamiento de PlayStation 5).

El trabajo de optimización aquí también es muy competente, a pesar de algunos detalles por pulir, y no puedo decir que haya sentido en ningún momento que no estuviera disfrutando de la experiencia «completa» de Requiem.

Por otro lado, Switch 2 sigue siendo, sin duda, la peor forma de jugar, especialmente si se compara con la impresionante versión para PC. Si estás dudando entre elegir la versión para Switch 2 del juego, aquí tienes un breve resumen sin spoilers de cómo lo ha hecho Capcom para ayudarte a decidirte.

El modo portátil es el rey

La razón principal para adquirir Requiem en Switch 2 es, sin duda, la posibilidad de jugar sobre la marcha en modo portátil, que es como disfruté la mayor parte del juego en mi primera partida.

Solo hay un modo gráfico y la imagen parece estar orientada a una resolución de 1080p tanto dentro como fuera de la base, aunque inevitablemente se ve mucho más nítida en la pantalla de 7,9 pulgadas de la consola que en un gran televisor 4K. El pequeño tamaño de la pantalla también ayuda mucho a ocultar muchas de las deficiencias en la calidad de los recursos.

Imágen 1 de 3 Modo portátil (Crédito de la imagen: Capcom) Docked mode (Crédito de la imagen: Capcom) PC (1080P, High pre-set with Path Tracing) (Crédito de la imagen: Capcom)

Basta con fijarse en el coche por el que pasa Grace al principio. Tanto en modo portátil como en modo acoplado, las curvas del techo parecen mucho más irregulares que en PC, y el retrovisor también tiene una forma mucho menos definida. También hay que destacar el aspecto ligeramente distorsionado del embellecedor cromado alrededor de las puertas, probablemente debido a la compresión del modelo (al fin y al cabo, el tamaño del archivo de Switch 2 es de solo 29,33 GB, frente a los 70,12 GB de PC).

Este tipo de cosas son bastante difíciles de detectar en el modo portátil a menos que se busquen activamente, pero se notan inmediatamente en el modo acoplado.

Por supuesto, también es difícil ignorar la diferencia en la calidad del reflejo. Aunque sigue habiendo algunos reflejos impresionantes en la versión Switch 2 en zonas interiores clave, el trazado de rayos simplemente no está presente en objetos más fáciles de pasar por alto como este.

Imágen 1 de 3 Modo portátil (Crédito de la imagen: Capcom) Docked mode (Crédito de la imagen: Capcom) PC (1080P, High pre-set with Path Tracing) (Crédito de la imagen: Capcom)

También notarás que se han hecho concesiones similares con las superficies mojadas, como el piso pavimentado del pequeño túnel utilizado para territorializar los controles de agacharse. En Switch 2, simplemente no tiene esos preciosos reflejos nítidos trazados por el camino.

Imágen 1 de 3 Modo portátil (Crédito de la imagen: Capcom) Docked mode (Crédito de la imagen: Capcom) PC (1080P, High pre-set with Path Tracing) (Crédito de la imagen: Capcom)

No debería sorprender que la fidelidad de los modelos de los personajes en las escenas cinemáticas del motor también se vea muy afectada en Switch 2.

El cabello de Grace, en particular, reacciona de forma extraña a la luz, adquiriendo un color muy gris en comparación con el aspecto mucho más rubio de la versión para PC. También se aprecia mucho aliasing, probablemente como consecuencia del escalado de la IA, que suele tener dificultades con los detalles finos como el cabello.

Su chaqueta y su sudadera con capucha también carecen de definición, aunque solo se nota realmente si te fijas en las cremalleras. En Switch 2, tanto en modo dock como en modo portátil, los dientes individuales se fusionan, mientras que en PC se pueden contar prácticamente uno por uno.

En general, me ha impresionado bastante que se hayan conservado bien muchos de los efectos de iluminación de su piel. En escenas lluviosas como esta, parece realista y húmeda, con algunos efectos de sangre igualmente buenos más adelante.

Los ambientes interiores son los que mejor se conservan

Imágen 1 de 2 Modo portátil (Crédito de la imagen: Capcom) PC (1080P, High pre-set with Path Tracing) (Crédito de la imagen: Capcom)

Los entornos interiores pequeños, como las primeras habitaciones del Rhodes Hill Chronic Care Centre, son sin duda el punto fuerte de este puerto, con una calidad visual muy consistente. Si nos fijamos en el cuarto de baño de arriba, es difícil apreciar diferencias claras entre las dos versiones.

Es cierto que la versión para PC tiene unos reflejos más bonitos en el espejo roto al fondo de la habitación, pero por lo demás, la composición central de la imagen se ha capturado a la perfección en cuanto a la iluminación y el ambiente generales.

Imágen 1 de 2 Modo portátil (Crédito de la imagen: Capcom) PC (1080P, High pre-set with Path Tracing) (Crédito de la imagen: Capcom)

El vestíbulo de la planta superior del edificio es otra zona muy atractiva. Es evidente que se ha realizado un importante trabajo de mejora, pero es difícil apreciarlo en el modo portátil y sigue habiendo bonitos reflejos en el brillante piso de mármol.

Aun así, la velocidad de fotogramas puede ser problemática

Modo portátil (Image credit: Capcom)

Ya has visto cómo se ve todo en imágenes fijas, pero ¿cómo es la velocidad de fotogramas en movimiento? En general, es buena para la mayor parte del juego, pero las escenas con más acción tienen problemas.

Básicamente, cada vez que juegas como Leon S. Kennedy, la experiencia oscila entre «un poco irregular» y (en muy pocos casos) «casi injugable» debido a una velocidad de fotogramas muy irregular. El objetivo es alcanzar los 30 fotogramas por segundo (fps), pero, según mi opinión, los segmentos de Leon rondan los 20 fps en el mejor de los casos.

En una de las primeras secuencias de francotirador, en la que hay que eliminar a los enemigos desde lejos, renderizar un área tan grande parece llevar al Switch 2 al límite, y de hecho fallé varios tiros debido a la pésima velocidad de fotogramas, lo que me llevó a varias pantallas de «game over» frustrantes.

Sin embargo, esta secuencia en particular es fácilmente la parte más difícil del juego, y algunos entornos igualmente grandes más adelante funcionan mucho mejor, lo que me da esperanzas de que esto se pueda solucionar en un futuro parche.

A falta de ello, seguiría recomendando elegir Resident Evil Requiem en otra plataforma si tienes la opción, aunque aquellos cuya única opción sea Switch 2 al menos no tengan que preocuparse por tener una experiencia demasiado comprometida el primer día.

Para más información sobre el juego, echa un vistazo a mi reseña completa con puntuación de Resident Evil Requiem.

