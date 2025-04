Ragnarok Online America Latina: Pre-registros, recompensas y todo lo que necesitan conocer

¡Atención! Les tenemos excelentes noticias, Gravity anunció la llegada de Ragnarok Online America Latina, así que es momento de pre-registrarte y obtener recompensas exclusivas.

Gravity se enorgullece en anunciar el lanzamiento de Ragnarok Online América Latina, que trae el aclamado MMORPG directamente a los jugadores latinoamericanos. El prerregistro comenzó oficialmente el 17 de marzo a las 10:00 a. m. (hora de Brasilia) y ofrece a los primeros participantes recompensas exclusivas en el juego:

Por primera vez, Gravity opera Ragnarok Online directamente en Latinoamérica, creando una experiencia exclusiva diseñada específicamente para los jugadores de la región. Esto marca un hito importante, ya que Gravity ofrece una experiencia totalmente localizada en inglés, español y portugués, junto con contenido específico de la región que celebra la cultura latinoamericana para una aventura más auténtica en Rune-Midgard.

You may like