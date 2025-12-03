¿Quieres probar el que es considerado el peor juego del 2025 y totalmente gratis?

MindsEye está disponible para probar gratis ahora mismo

Esto es gracias a una nueva versión del paquete de inicio.

Incluye una selección de contenido del juego criticado por la crítica.

¿Recuerdas MindsEye? Considerado en su día un posible competidor de Grand Theft Auto 6, este shooter de acción en tercera persona, fruto de la imaginación del exproductor de GTA, Leslie Benzies, se lanzó en junio y fue un rotundo fracaso.

Destrozado por la crítica y objeto de numerosos vídeos virales de recopilaciones de fallos, que provocaron risas entre los jugadores, el juego se sitúa cómodamente entre los peores del año, con su versión para PlayStation 5 en un impresionante 28 en Metacritic. Sí, eso es sobre 100.

Con un recuento máximo de jugadores en Steam de poco más de 3300 jugadores, es casi seguro que no ha cumplido con las expectativas, un hecho que probablemente contribuyó a los despidos generalizados en el desarrollador Build a Rocket Boy.

A pesar de esto, el juego sigue recibiendo actualizaciones posteriores al lanzamiento. Hoy se lanza una nueva versión gratuita del paquete de inicio, disponible para PC, PS5 y Xbox Series X y Series S , que incluye una pequeña selección de actividades para probar.

Por el momento, esto incluye la misión de campaña de Robin Hood y 14 misiones de Arcadia en el mundo. El estudio ha afirmado que el paquete de inicio se actualizará periódicamente para ofrecer nuevas formas de jugar, así que su contenido exacto cambiará con el tiempo.

Es un modelo de lanzamiento que el editor IO Interactive ya ha empleado con éxito con su juego Hitman World of Assassination .

Si has estado esperando la oportunidad de probar MindsEye pero, comprensiblemente, no quieres desprenderte de tu dinero duramente ganado, esta es la oportunidad.