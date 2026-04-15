PRAGMATA debutará con Ray Tracing y DLSS 4: así se ve la nueva generación

¡La espera está a punto de terminar! PRAGMATA llegará con efectos de Ray Tracing, DLSS 4 Ray Reconstruction y Multi Frame Generation, así que podrás disfrutar de este título como ningún otro.

Además, como parte de nuestro PRAGMATA Paquete de la serie GeForce RTX 50, recibirás una copia del juego en Steam con la compra de una de las siguientes tarjetas gráficas GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti o 5070, o de computadoras portátiles con GPUs GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti o 5070 para computadoras portátiles en tiendas físicas y en línea participantes.

DLSS llega también esta semana a Cthulhu: The Cosmic Abyss, INDUSTRIA 2, MONGIL: STAR DIVE y Windrose. Y se ha anunciado un nuevo shooter de ciencia ficción en primera persona llamado Fragmentary Order, que se lanzará con DLSS 4.5.

El artículo continúa a continuación.

A continuación, te presentamos los nuevos y próximos juegos que incorporan tecnologías RTX:

PRAGMATA: Ambientado en un futuro cercano, el juego PRAGMATA de CAPCOM transporta a los jugadores a una estación de investigación lunar. Y tras un encuentro fortuito a bordo de la estación, aparentemente desierta, el astronauta Hugh Williams y la androide Diana se ven atrapados en la mira de una IA hostil que controla la estación. Disfruta de una fidelidad y una inmersión sin igual en PRAGMATA con las GPU de la serie GeForce RTX 50, gracias a los efectos de Ray Tracing exclusivos para PC, acelerados por DLSS Multi Frame Generation, mejorados por DLSS Ray Reconstruction y optimizados por NVIDIA Reflex, lo que te brinda la experiencia definitiva en PC.

Fragmentary Order: Rant Gaming ha anunciado oficialmente Fragmentary Order, un juego de disparos en primera persona de ciencia ficción realista, hardcore y táctico. Ambientado en el año 2251, Fragmentary Order tiene lugar en un futuro moldeado por el auge de Core, una poderosa organización que en su día salvó a la humanidad del colapso y unificó un mundo fracturado bajo un único sistema tecnológico y económico. Cuando se lance Fragmentary Order, los jugadores de GeForce RTX podrán acelerar y mejorar los gráficos con DLSS 4.5 Super Resolution y Dynamic Multi Frame Generation. Regístrate en el sitio web de Fragmentary Order para recibir más actualizaciones y únete al programa Prime Batch Founders para tener la oportunidad de obtener acceso anticipado al juego.

Cthulhu: The Cosmic Abyss: En este tenso thriller lovecraftiano de Nacon y Big Bad Wolf, encarnas a Noah, encargado de investigar la misteriosa desaparición de unos mineros en las profundidades del océano Pacífico. Cthulhu: The Cosmic Abyss se lanza el 16 de abril, y todos los jugadores con GeForce RTX pueden activar DLSS 4.5 Super Resolution dentro del juego para mejorar la calidad de la imagen y acelerar el rendimiento. A través de la aplicación de NVIDIA, todos los jugadores con tarjetas GeForce RTX de la serie 50 pueden actualizar la integración de DLSS 4 Multi Frame Generation del juego a DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation 6X Mode, lo que acelera aún más el rendimiento

INDUSTRIA 2: INDUSTRIA 2, de Bleakmill y Headup, es una aventura narrativa en primera persona sobre una mujer atrapada en una dimensión paralela. El juego se lanza el 15 de abril, y todos los jugadores con GeForce RTX pueden activar el conjunto completo de funciones de DLSS 4.5 dentro del juego. La superresolución de DLSS 4.5 mejora la calidad de la imagen y acelera las tasas de fotogramas. La generación dinámica de fotogramas múltiples de DLSS 4.5, con un rendimiento de hasta 6 veces mayor, multiplica enormemente el rendimiento en las GPU de la serie GeForce RTX 50. Además, el nuevo modelo de generación de fotogramas DLSS mejorada mejora aún más la fidelidad de los elementos de la interfaz de usuario.

MONGIL: STAR DIVE: El juego de Netmarble MONGIL: STAR DIVE es la tan esperada secuela del RPG coreano para dispositivos móviles de 2013, Monster Taming. El juego se lanza hoy a las 6:00 p. m. PT, y todos los jugadores con GeForce RTX pueden activar DLSS 4.5 Super Resolution dentro del juego para mejorar la calidad de imagen, y DLSS Frame Generation para acelerar el rendimiento.

Windrose: El gran éxito de la reciente Steam Next Fest, Windrose, se desarrolla en una era alternativa de la piratería en la que los jugadores construyen, fabrican objetos y sobreviven tanto en tierra como en sus barcos en el mar. Windrose entró en acceso anticipado a principios de esta semana, y todos los jugadores con GeForce RTX pueden activar DLSS Super Resolution y DLSS Multi Frame Generation dentro del juego para mejorar la calidad de imagen y acelerar el rendimiento.