Según se informa, Sony está probando una discreta actualización de la interfaz de usuario de la PS5: "Bienvenido de nuevo, PS4"

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Al parecer, se está probando una actualización de la interfaz de usuario de la PlayStation 5

Un usuario de Reddit notó un cambio sutil en la interfaz de su consola y publicó una foto

Los cambios deberían facilitar el acceso a las páginas de PS Plus y PS Store

Según se informa, Sony está probando una nueva interfaz de usuario para la pantalla de inicio de la PlayStation 5 que reorganiza sutilmente algunos elementos importantes de la interfaz.

Un usuario del subreddit r/PlayStation publicó una foto en la que se muestra lo que parece ser un nuevo diseño para la consola. A primera vista, puede resultar difícil apreciar las diferencias, ya que todos los cambios evidentes se encuentran en la parte superior de la pantalla.

En lugar de las pestañas habituales de juegos y medios, hay una fila de íconos que incluye nuevas ubicaciones para las pestañas de PS Plus y PS Store. Dado que esta fila se controla con los botones superiores del control, es de suponer que esto agilizará un poco el acceso a ambas.

El artículo continúa a continuación.

Las opiniones sobre el nuevo diseño parecen en su mayoría positivas en el hilo. «Me gusta tener un acceso más directo a la biblioteca», dijo un comentarista. «Prefiero esta configuración a la actual», coincidió otro.

«No sé qué ha cambiado», publicó alguien confundido.

Un usuario de Reddit especuló que esto es «esperemos que una señal de que vienen los temas», aunque, lamentablemente, no hay evidencia concreta de que este cambio sea un anticipo de la llegada de esta característica tan solicitada.

Algunos también señalaron similitudes con la interfaz de la PlayStation 4: «Se parece bastante, bienvenida de nuevo, PS4».

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Tampoco está claro cómo se está implementando este cambio. El autor de la fotografía explicó que forma parte del programa beta del firmware de PlayStation, pero otros miembros parecen no haberlo recibido. Es muy probable que, por ahora, solo se esté probando con un pequeño grupo de usuarios y que más adelante esté disponible para un público más amplio.

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