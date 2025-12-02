Se ha presentado un nuevo controlador DualSense de Genshin Impact y es espectacular. Aquí te contamos cuándo puedes reservarlo
¡No es un deseo, es una necesidad!
- Se ha anunciado un nuevo controlador inalámbrico DualSense para Genshin Impact.
- Las preventas del controlador de edición limitada comenzarán el 11 de diciembre por 84,99 $ / 84,99 € / 74,99 £.
- Se espera que se envíe a Asia el 21 de enero de 2026 y al resto del mundo el 25 de febrero de 2026.
¡Atención! Sony anunció un nuevo control inalámbrico DualSense que saldrá a la venta la próxima semana y que está inspirado en uno de los juegos gratuitos más populares.
A partir del 11 de diciembre, los pedidos anticipados del Genshin Impact DualSense estarán disponibles en PlayStation Direct y en tiendas seleccionadas en cantidades limitadas por 84,99 $ / 84,99 € / 74,99 £ / 12 480 ¥.
El controlador para PS5 se lanzará el 21 de enero de 2026 en determinados mercados de Asia, incluido Japón, y más tarde, el 25 de febrero de 2026, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio, África, Australia y Nueva Zelanda.
La presentación del DualSense se produce antes del lanzamiento de la próxima gran actualización de Genshin Impact, la versión Luna III, el 3 de diciembre.
Con una paleta de colores blanco, dorado y verde, el controlador está adornado con glifos arcanos de Genshin Impact, incluidos los emblemas de los dos protagonistas del juego y los gemelos viajeros, Aether y Lumine, y su compañera y guía, Paimon.
"Estamos encantados de tener la oportunidad de presentar el control inalámbrico DualSense – Edición Limitada Genshin Impact a nuestros jugadores y fans de todo el mundo", declaró Wenyi Jin, presidente de publicaciones y operaciones globales de HoYoverse, en la publicación del blog de PlayStation.
"El controlador presenta elementos de diseño icónicos inspirados en los queridos gemelos viajeros y Paimon de Genshin Impact, que celebran años de aventuras y compañerismo en Teyvat, junto con nuestros preciados recuerdos con la comunidad. Esperamos que los viajeros disfruten de la compañía del controlador y continúen ampliando su aventura en Genshin Impact".
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre las mejores consolas de videojuegos
1. La mejor en general:
PlayStation 5 Slim
2. La más económica:
Xbox Series S
3. La mejor portátil:
Nintendo Switch 2
4. La más poderosa:
PlayStation 5 Pro
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.