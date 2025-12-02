Se ha presentado un nuevo controlador DualSense de Genshin Impact y es espectacular. Aquí te contamos cuándo puedes reservarlo

Se ha anunciado un nuevo controlador inalámbrico DualSense para Genshin Impact.

Las preventas del controlador de edición limitada comenzarán el 11 de diciembre por 84,99 $ / 84,99 € / 74,99 £.

Se espera que se envíe a Asia el 21 de enero de 2026 y al resto del mundo el 25 de febrero de 2026.

¡Atención! Sony anunció un nuevo control inalámbrico DualSense que saldrá a la venta la próxima semana y que está inspirado en uno de los juegos gratuitos más populares.

A partir del 11 de diciembre, los pedidos anticipados del Genshin Impact DualSense estarán disponibles en PlayStation Direct y en tiendas seleccionadas en cantidades limitadas por 84,99 $ / 84,99 € / 74,99 £ / 12 480 ¥.

El controlador para PS5 se lanzará el 21 de enero de 2026 en determinados mercados de Asia, incluido Japón, y más tarde, el 25 de febrero de 2026, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio, África, Australia y Nueva Zelanda.

La presentación del DualSense se produce antes del lanzamiento de la próxima gran actualización de Genshin Impact, la versión Luna III, el 3 de diciembre.

Con una paleta de colores blanco, dorado y verde, el controlador está adornado con glifos arcanos de Genshin Impact, incluidos los emblemas de los dos protagonistas del juego y los gemelos viajeros, Aether y Lumine, y su compañera y guía, Paimon.

Genshin Impact Limited Edition DualSense Controller | PS5 - YouTube Watch On

"Estamos encantados de tener la oportunidad de presentar el control inalámbrico DualSense – Edición Limitada Genshin Impact a nuestros jugadores y fans de todo el mundo", declaró Wenyi Jin, presidente de publicaciones y operaciones globales de HoYoverse, en la publicación del blog de PlayStation.

"El controlador presenta elementos de diseño icónicos inspirados en los queridos gemelos viajeros y Paimon de Genshin Impact, que celebran años de aventuras y compañerismo en Teyvat, junto con nuestros preciados recuerdos con la comunidad. Esperamos que los viajeros disfruten de la compañía del controlador y continúen ampliando su aventura en Genshin Impact".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.