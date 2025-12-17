Opera GX cierra 2025 redefiniendo cómo navegan los gamers

2025 está por llegar a su fin, esto significa que es la oportunidad perfecta para posponer hasta enero todo, elegir qué juegos de tu backlog disfrutarás en vacaciones y soñar con las festividades de fin de año.

Pero también es el momento ideal para mirar atrás y repasar los últimos 12 meses y ver cómo Opera GX se fortaleció ofreciendo exactamente lo que sus usuarios necesitaban.

Para el navegador de los gamers, 2025 ha sido un año excepcional, con actualizaciones que ampliaron los límites de lo que un navegador puede ser, tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde nuevas funciones hasta colaboraciones culturales inesperadas, Opera GX continuó redefiniendo la manera en que los jugadores navegan, crean y se conectan.

El objetivo de Opera GX es ofrecer la experiencia de navegación definitiva para gamers, incorporando funciones y actualizaciones que realmente mejoran la manera en que los usuarios acceden a sus herramientas favoritas sin sacrificar velocidad ni volverse aburrida. Opera GX lo consigue manteniendo el enfoque en lo que importa: su comunidad. Escucha activamente a sus usuarios, implementa los cambios que realmente desean y evita añadir funciones innecesarias que recarguen el navegador.

A continuación, algunos de los hitos que marcaron 2025 para Opera GX:

Cursores Personalizados

La personalización debe reflejar a cada usuario. En esta área, Opera GX fue más allá que cualquier otro navegador y se convirtió en el primero y único en ofrecer personalización completa del cursor del mouse en toda su interfaz. En colaboración con Sweezy Cursors , los usuarios pueden acceder a una biblioteca de más de 30 paquetes de cursores y aplicarlos al instante, sin ajustes del sistema operativo, herramientas de terceros ni extensiones riesgosas. Solo creatividad y personalidad al alcance de un clic.



Gestión de pestañas para cuando es momento de concentrarse

No todo es diversión y juegos: a veces es necesario ponerse en modo serio y organizar el flujo de trabajo. Con la actualización Browser Booster, Opera GX lanzó oficialmente Tab Islands en la versión estable. Esta función permite nombrar y asignar colores a los grupos de pestañas, facilitando la organización visual de pestañas de trabajo, juego y redes sociales como nunca antes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Nos despedimos de las barreras del idioma con Opera Translate

Para los gamers globales que interactúan con comunidades de todo el mundo, Opera GX lanzó una herramienta de traducción integrada impulsada por la tecnología lingüística con IA de Lingvanex . El navegador detecta automáticamente cuando una página está en un idioma distinto al configurado y ofrece traducirla de inmediato. Con soporte para más de 40 idiomas, explorar sitios internacionales, seguir noticias globales o navegar contenido en el extranjero se volvió una experiencia fluida y sin fricciones.

Donde Opera GX conoce el Hogar Inteligente

La incursión de Opera en el mundo físico llegó directamente a los hogares de sus usuarios. Opera GX hizo posible la integración con dispositivos inteligentes, permitiéndoles reaccionar a eventos del mundo real y activar automatizaciones, conectando de manera fluida los entornos digital y físico. Esto es ideal tanto para quienes quieren crear ambientes únicos como para streamers que buscan visuales que acompañen sus sesiones de juego.

Enfoque en Streamers

Opera GX está diseñado para todo tipo de gamers, incluidos quienes desean compartir sus partidas con el mundo. Basándose en la retroalimentación directa de creadores de contenido, Opera GX presentó un modo de streaming centrado en la privacidad, diseñado para evitar errores al aire. Este perfil oculta sitios sugeridos, historial de navegación y speed dials, permitiendo que los creadores se concentren en su transmisión sin preocuparse por filtraciones o distracciones.

Actualización de IA para el usuario avanzado

En 2025, Opera GX no solo se volvió más moderno y estilizado, sino también más preparado para el futuro gracias a una integración de IA renovada . Inspirada en Opera Neon, la nueva IA es más rápida, más inteligente y brinda respuestas contextuales y resúmenes precisos, ideales para encontrar consejos de gameplay sin tener que revisar largas wikis o ver videos interminables. Toda la información, sin el ruido.

Mods Inmersivos del Navegador y Colaboraciones con Juegos

Durante 2025, Opera lanzó algunos de los GX Mods más emocionantes hasta la fecha, transportando a los usuarios a universos icónicos como Cyberpunk 2077 y The Witcher , con soundboards temáticos y ciclos dinámicos día/noche. Opera GX también se asoció con IO Interactive para celebrar la nueva misión "Elusive Target" de HITMAN World of Assassination , lanzando un mod completamente inmersivo que lleva la atmósfera característica de la franquicia directamente al navegador. Y para los fans de League of Legends, Opera GX ofreció no sólo wallpapers animados, sonidos de teclado y temas, sino un hub completo dedicado a su vibrante escena de esports. Así, los gamers pueden seguir viviendo sus mundos favoritos incluso cuando no están jugando.

Para los fans de League of Legends , Opera GX no solo ofreció fondos de pantalla animados, sonidos de teclado y temas, sino también todo un hub dedicado a la vibrante escena de los eSports. De esta forma, los gamers pueden seguir respirando sus juegos favoritos incluso cuando no están jugando.

Al cerrar 2025, Opera GX se posiciona en la intersección de la tecnología, la cultura y la creatividad con más fuerza que nunca. Al combinar gaming, moda, entornos inteligentes y herramientas impulsadas por sus creadores, Opera GX continúa redefiniendo lo que un navegador moderno puede ser y prepara el camino para un 2026 aún más audaz.