Oondasta y Nalak lideran la invasión en la actualización del "Rey del Trueno"

¿Estás listo para la nueva actualización de contenido del Rey del Trueno? Esperamos que sí, pues llega con dos nuevas zonas (la Isla del Trueno y la Isla de los Gigantes), un nuevo sistema de mejora de equipos (forjamiento titánico), un nuevo capítulo legendario, dos nuevos jefes de mundo (Oondasta y Nalak) y la banda de 12 encuentros Solio del Trueno, que llegará poco después del lanzamiento. Así que tienes mucho por descubrir.

Además, esta actualización de contenido marca el inicio de la continuación de la serie de misiones legendarias, presenta nuevos escenarios, actualiza el sistema del modo desafío e incluye las últimas novedades de los calabozos celestiales.

Dos nuevas zonas: ¡Esta actualización presenta la Isla del Trueno y la Isla de los Gigantes! Tendrás que colaborar con otros campeones para desbloquear cada fase de la isla mientras participas en nuevas misiones diarias JcE y JcJ, completas una misión de campaña y participas en gestas.

Dos nuevos jefes de mundo: cada zona de actualización de contenido El Rey del Trueno tiene su propio jefe de mundo: la Isla del Trueno es el hogar de Nalak, el Señor de la Tormenta, mientras que la Isla de los Gigantes es el hogar de Oondasta, el experimento de los zandalari.

Nueva banda: El Solio del Trueno: El emperador Lei Shen, el Rey del Trueno, regresó para vengarse de Pandaria. El Solio del Trueno es una extensa ciudadela que alberga 12 encuentros de bandas.