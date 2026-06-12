"Rhythm Heaven Groove" va camino de convertirse en mi juego favorito para Nintendo Switch de 2026

La Nintendo Switch 2 ya está aquí, pero eso no significa que el gigante de los videojuegos haya dejado de lanzar éxitos rotundos para la Switch original.

Justo tras el lanzamiento del increíblemente viral "Tomodachi Life: Living the Dream", nos llega otra entrega de una franquicia de larga trayectoria que ha estado inactiva durante una década: "Rhythm Heaven Groove" (o "Rhythm Paradise Groove" si estás en el Reino Unido).

Este nuevo Rhythm Heaven no parece dispuesto a reinventar la rueda, pero eso ciertamente no es algo malo. Después de jugarlo en un evento reciente de Nintendo, ya me imagino volviendo a sus minijuegos basados en ritmos, que son increíblemente adictivos, cada vez que tenga unos minutos libres una vez que salga a la venta.

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Siente el ritmo

(Image credit: Nintendo)

En esencia, Rhythm Heaven consiste en pulsar unos pocos botones al ritmo de la música. Es una fórmula sencilla y fácil de aprender, pero que se desarrolla de muchas formas novedosas e interesantes.

Los pocos minijuegos que probé en Groove iban desde hacer que un pequeño personaje redondo saltara a través de aros en el momento justo hasta morder flores mientras vuelan por el aire como un dinosaurio en marcha.

Mi favorito personal, «Slice N Dice Kitchen», me hacía tocar en el momento justo para atrapar pimientos y tomates voladores y mantenerlos fuera del alcance de las garras de un gato travieso y glotón. La mecánica de cada juego se explica claramente a través de introducciones que te enseñan exactamente en qué compás debes realizar tu acción, y pequeños giros, como el cambio repentino de colores en la pantalla o la eliminación total de las indicaciones visuales, te mantienen alerta mientras pasas a la acción real.

Todos los minijuegos están acompañados de música pegajosa, con ritmos básicos que se intensifican gradualmente a medida que las acciones se vuelven más complejas e incluso algunas canciones completas con letras en japonés aquí y allá. Completar una secuencia de minijuegos desbloquea un remix especial que combina todos los juegos a la vez para poner realmente a prueba tus habilidades, y alcanzar las clasificaciones más altas probablemente sea un desafío musical significativo.

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(Image credit: Nintendo)

La presentación también es sencillamente adorable, con un encantador estilo de dibujos animados que grita «Nintendo» a las cuatro letras y unos diálogos divertidos generados por texto a voz.

A pesar de resultar reconfortantemente familiar para los fans que regresan, Rhythm Heaven Groove se guarda algunas sorpresas bajo la manga. Los juegos multijugador locales son una pasada (un minijuego de atrapar pasteles en el que cuatro comilones compiten por hacerse con un delicioso bocadillo justo en el momento en que el reloj marca las 3 de la tarde fue especialmente divertido) e incluso hay un modo más centrado en la historia, al estilo de los juegos de rol (RPG), en el que debes hacer diferentes combinaciones de botones para lanzar una variedad de hechizos y derrotar a los enemigos en una serie de mazmorras.

Salí de la sesión de prueba con una gran sonrisa en la cara y, sinceramente, ¿se puede pedir algo más? No veo la hora de probar el juego completo y, a juzgar por mi experiencia hasta ahora, podría convertirse en mi lanzamiento favorito de Nintendo Switch de 2026.

Aunque probé el juego en Nintendo Switch 2 gracias a la retrocompatibilidad, vale la pena reiterar que, sí, este será un título nativo de Nintendo Switch cuando salga a la venta el 2 de julio de 2026, lo cual es una gran noticia si todavía conservas ese hardware más antiguo.

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