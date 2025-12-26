La Switch 2 ha tenido un primer año brillante, pero ya están empezando a aparecer fallos en su rendimiento

Cuando escribí sobre el 2024 de Nintendo, me entusiasmé hablando de la gran cantidad de juegos excelentes que había para Switch, pero la consola híbrida portátil sin duda estaba mostrando su antigüedad.

La Nintendo Switch 2 finalmente se lanzó en 2025, pero lo hizo en junio, lo que significa que en realidad ha sido un año con un ritmo extraño para la empresa, que ha hecho un gran trabajo en los últimos años lanzando poco a poco exclusivas muy atractivas.

Como resultado, dividiré este año en Nintendo antes de la Switch 2 y después de la llegada de la consola, pero vale la pena destacar que ha sido un año bastante bueno, y las ventas de hardware también parecen prometedoras para el último sistema.

Antes del Switch 2

Aunque Nintendo comenzó el año con un breve avance sobre la Switch 2 el 16 de enero, no obtuvimos información adicional sobre las especificaciones hasta la presentación completa de Direct el 2 de abril, antes del lanzamiento de la consola el 5 de junio.

Eso significó que el trabajo más duro de la empresa durante los primeros seis meses del año se centró en el software y, hay que reconocerlo, los éxitos siguieron llegando tanto con títulos propios como de terceros. Donkey Kong Country Returns HD, Civilization 7, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition y otros títulos ayudaron a la Switch a galopar hacia el atardecer con mucha positividad.

Y, sin embargo, sería justo decir que todos estábamos esperando ese lanzamiento de junio. Íbamos a tener Cyberpunk 2077 en una consola de Nintendo, Hitman para llevar y grandes éxitos como Mario Kart World. Y aunque el precio y la prevalencia de las «tarjetas clave de juego» siguen siendo un tema polémico en la comunidad, ninguno de los dos ha impedido que la Switch 2 y su software se vendan muy bien.

Una gran llegada

En cierto modo, Switch 2 tuvo posiblemente una de las mejores alineaciones de lanzamiento de todos los tiempos. Esto se debe en parte a que tuvimos un nuevo título de Mario Kart en World (más detalles al respecto en breve), pero también al hecho de que los terceros se volcaron con la consola de la misma manera que lo hicieron unos meses después del lanzamiento de la Switch original.

Mientras que la última vez vimos una actitud de «esperar y ver», esta vez se han revelado y lanzado un montón de juegos en los primeros seis meses de la consola. Es cierto que algunos de ellos eran juegos antiguos reeditados para Switch 2, pero poder jugar a títulos como Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sobre la marcha, con controles de ratón, sigue siendo una novedad meses después.

Luego están los propios productos de Nintendo. Podría decirse que Mario Kart World no fue tan exitoso como su predecesor, Mario Kart 8 Deluxe, pero desde aquí parece que va a ser un éxito de ventas. Y, cuando empezó a perder fuerza, Pokémon Legends: Z-A se incluyó en paquetes para sustituirlo, ofreciendo la mejor manera de jugar a la última aventura de captura de criaturas.

Quizás lo mejor de todo es lo acogedor que resulta Switch 2 si no has jugado a la consola original. ¿No has jugado a The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Tears of the Kingdom? Aquí los tienes, funcionando mejor que nunca en la consola de última generación gracias a algunas fantásticas mejoras de Switch 2 Edition.

Todavía hay algunas salvedades importantes. Por un lado, la compatibilidad con versiones anteriores es excelente, pero las actualizaciones de pago de Nintendo han sido inconsistentes. El contenido adicional de Switch 2 de Super Mario Party Jamboree apenas parece justificar el precio de entrada, pero luego puedes jugar a toda una nueva serie de niveles remezclados en Kirby and the Forgotten Land. Algunas de las actualizaciones gratuitas también son excelentes, como Super Mario Odyssey y Pokémon Scarlet y Violet, que funcionan mucho mejor.

Esto nos lleva directamente a lo que Nintendo aún no nos ha mostrado. Aunque Donkey Kong Bananza es una gran aventura de plataformas, todavía no tenemos un nuevo título de Mario en 3D, mientras que los fans de Metroid parecen algo divididos sobre Metroid Prime 4: Beyond. El año que viene saldrá Fire Emblem: Fortune's Weave, lo cual es emocionante, pero la enorme variedad de propiedades intelectuales de Nintendo sigue sin tener un destino claro.

Por un lado, eso es muy emocionante, especialmente con cosas como Super Smash Bros. o Animal Crossing aún por llegar, pero por otro lado, te hace preguntarte de dónde vendrá el próximo gran éxito de ventas. Si no te interesan Mario Kart o Pokémon, actualmente no hay nada que te atraiga.

Afortunadamente, los terceros están trabajando para tomar el relevo. Prefiero jugar a Madden NFL y EA Sports FC en mi PS5, pero el hecho de que ambos estén ya aquí, y no sean solo versiones diluidas, es un ejemplo de cómo la Switch 2 está recibiendo un apoyo que su predecesora realmente no tenía.

¿Se avecina una tormenta?

Una de las principales críticas al Switch original era su falta de potencia gráfica en comparación con la PlayStation 4 y la Xbox One de la época. Aunque esto se veía compensado por el hecho de que se podía llevar a cualquier parte, el Switch 2 llega en un momento en el que cada mes se lanzan al mercado computadoras portátiles con mucha más potencia.

La afirmación de Nintendo de que la Switch 2 sería compatible con imágenes 4K (en modo acoplado) y hasta 120 fps tanto en modo acoplado como portátil fue toda una sorpresa en su momento, pero es posible que ya estemos viendo algunas limitaciones de hardware. Borderlands 4 y Elden Ring: Tarnished Edition, versiones para Switch 2 de juegos que ya se pueden jugar en otras plataformas, se han retrasado hasta 2026, lo que sin duda suscita dudas sobre su calidad.

¿Nos quedaremos con la duda de si la versión para Switch de un juego volverá a funcionar bien? Cuanto más pienso en ARK: Survival Evolved en el sistema de 2017, más deseo que podamos evitar ese tipo de líos, sobre todo porque uno de los mayores lanzamientos de la consola en enero es Final Fantasy 7 Remake de 2020.

Aun así, 2026 parece prometedor: en los próximos días tendremos un avance completo, pero entre juegos de terceros como Resident Evil: Requiem, Pragmata, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e incluso 007: First Light, está claro que los desarrolladores están listos para dar un paso al frente y apostar por Switch 2. Solo esperamos que Switch 2 también esté a la altura.

