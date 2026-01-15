Estas nueve funciones ocultas de Nintendo Switch 2 pueden ayudarte a prolongar la vida útil de tu consola, ahorrar dinero y mucho más

La última consola híbrida de Nintendo es una maravilla, ya que no solo es una de las mejores consolas de videojuegos, sino también una de las mejores consolas portátiles del mercado.

Si aún no tienes una Nintendo Switch 2, te la recomiendo encarecidamente. Ya he pasado decenas de horas con la consola desde que salió al mercado en junio de 2025, disfrutando de juegos originales como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza, además de muchas adaptaciones excelentes como Star Wars Outlaws Gold Edition.

He llegado a conocer muy bien la consola en el tiempo que llevo con ella y, en lugar de centrarme en ningún título específico, quiero compartir algunas funciones ocultas más generales que te ayudarán a sacar el máximo partido al sistema si decides comprar una o ya eres propietario de una.

Tanto si eres un veterano de Nintendo como si eres uno de los muchos jugadores ocasionales que se inician en los videojuegos con la Switch 2, estoy seguro de que al menos algunos de estos nueve consejos y trucos te serán útiles.

1. Esta configuración podría ayudar a que tu Switch 2 dure años

(Image credit: Nintendo)

Ajustar esta configuración es una de las primeras cosas que recomiendo hacer al desempacar tu nueva Nintendo Switch 2, ya que podría ayudar a que tu sistema dure mucho más tiempo.

Me refiero a la posibilidad de limitar el nivel de carga de la batería al 80-90 %, una opción disponible si abres la configuración y te desplazas hasta la pestaña «Sistema». Esta opción evita que el sistema alcance el 100 % de carga en la mayoría de los casos, y la lectura de la batería se mantiene en torno al 90 % cuando está enchufada.

Por supuesto, esto significa que se pierde un poco de tiempo de juego en el modo portátil cuando se está fuera de casa, pero las ventajas son enormes, o al menos podrían serlo. Cargar una batería al 100 % y luego agotarla supone una gran tensión para los componentes internos, lo que provoca la degradación de la batería. Limitar la carga por debajo del 100% significa que la batería durará más en general, lo que te ahorrará costosas reparaciones en el futuro.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La mayoría de los smartphones modernos ya ofrecen esta configuración, y es una obviedad en Switch 2.

2. Consulte el nivel exacto de la batería y no vuelva a quedarse sin ella

(Image credit: Nintendo)

Mientras ajustas esa configuración, también te recomiendo que prestes atención a la opción que se encuentra justo encima en el menú: «Batería de la consola (%)».

Al activarla, se añade un indicador de porcentaje claro junto al icono de la batería de la consola en la pantalla de inicio y en los menús, lo que te permite ver exactamente cuánta carga queda de un vistazo.

Sin esta opción activada, el icono de la batería puede resultar bastante difícil de leer, y a mí me ha pasado más de una vez que mi consola se ha quedado sin batería de repente porque no estaba seguro de cuánta carga le quedaba.

En mi opinión, activar esta configuración es imprescindible, y sinceramente me sorprende que no esté habilitada por defecto en este momento.

3. En realidad, puedes usar (casi) cualquier mouse que quieras

(Image credit: Future)

¿No te entusiasman los mandos Joy-Con 2, que son una pesadilla ergonómica, pero aún así quieres utilizar la exclusiva función del modo ratón? Estás de suerte, porque en algunos casos los Joy-Con 2 no son necesarios.

Solo tienes que conectar un mouse USB a tu consola (ya sea a través de uno de los dos puertos USB tipo C de la propia unidad o del puerto USB tipo A de la base) y funcionará igual.

Es mucho más cómodo que usar los controladores Joy-Con 2, lo que te evitará dolores en las palmas de las manos. Solo ten en cuenta que la compatibilidad depende de cada juego.

Por ejemplo, no pude hacer funcionar Super Mario Galaxy 2 con mi mouse USB, pero Cyberpunk 2077: Ultimate Edition lo detectó inmediatamente y fue una delicia. Este último título también es compatible con un teclado USB, por lo que puedes conectar uno para disfrutar de una experiencia de juego mucho más parecida a la de una PC.

4. El modo ratón hace que los menús sean pan comido

(Image credit: Nintendo)

Una gran ventaja de seguir utilizando los mandos Joy-Con 2 para el modo ratón es que funcionan en la mayoría de los menús del sistema de Switch 2 (a diferencia de un ratón USB).

Solo tienes que colocar cualquiera de los Joy-Con 2 de lado con el menú principal abierto y verás aparecer un pequeño cursor de ratón. De esta manera, es mucho más fácil desplazarse por una gran biblioteca de juegos, lo que básicamente te ofrece la comodidad de una pantalla táctil incluso cuando la consola está acoplada.

También es ideal si quieres cambiar fácilmente la configuración, ya que te evita tener que desplazarte por cada pestaña y te permite hacer clic inmediatamente en la que desees.

5. Ahorra evitando la cámara web oficial

(Image credit: Future)

Al igual que mi consejo sobre el mouse USB, la Nintendo Switch 2 también funciona perfectamente con la mayoría de las cámaras web USB. Por supuesto, la compatibilidad no está garantizada, pero mi modelo genérico de Logitech, que utilizo para mis llamadas de trabajo diarias, no tuvo ningún problema al conectarlo a la consola.

Si tienes una cámara web por ahí, no hay razón para no probarla con la Nintendo Switch 2. Si funciona, te habrás ahorrado una buena cantidad de dinero en comparación con la costosa cámara oficial de Nintendo Switch 2.

Por otro lado, la cámara de Nintendo Switch 2 también funciona con PC, y usarla para tu próxima reunión podría ayudarte a sacar un poco más de provecho a esa compra si ya tienes una.

6. Puedes intercambiar A y B para aprovechar al máximo la memoria muscular

(Image credit: Nintendo)

Juego mucho a la Xbox y volver a la Nintendo Switch 2 me cuesta un poco de adaptación. Al fin y al cabo, la disposición de los mandos de Nintendo es un poco diferente a la de Microsoft, con los botones A y B invertidos.

Por suerte, Nintendo te da la opción de invertir los botones A y B en la configuración del sistema, para que nunca más tengas que preocuparte por saltar accidentalmente en un juego.

Abre la configuración y ve a «Controles y accesorios». Desplázate hacia abajo hasta «Intercambiar A y B» para abrir un menú que probablemente no hayas visto antes. A continuación, activa la opción «Intercambiar» y ya estás listo.

Ten en cuenta que esto no cambiará las indicaciones de los botones en pantalla ni las letras impresas en el control (obviamente).

7. Dale un descanso a tus ojos con el modo oscuro

(Image credit: Nintendo)

Si alguna vez has encendido tu consola por la noche, probablemente recordarás haber quedado absolutamente cegado por la implacable pantalla blanca del menú principal.

Por suerte, la Nintendo Switch 2 tiene su propio modo oscuro, al que puedes acceder en la pestaña «Temas» del menú de configuración. Selecciona rápidamente «Negro básico» de entre las dos opciones y no te arrepentirás. Tus ojos te lo agradecerán.

8. Entra en los juegos más rápido

(Image credit: Nintendo)

Si solo tienes un perfil de usuario en tu Switch 2, puedes ahorrar tiempo desactivando la molesta ventana emergente de selección de usuario que aparece cada vez que intentas iniciar un juego.

Para ello, abre los ajustes y ve a la pestaña «Usuario». A continuación, activa «Omitir pantalla de selección» y piensa en todos los segundos que te has ahorrado de ahora en adelante.

Desafortunadamente, esta configuración solo aparece si tienes un solo perfil añadido. Aquellos que tengan dos o más tendrán que elegir cuál jugar cada vez.

9. Compartir tarjetas de juego virtuales

(Image credit: Nintendo)

La novedosa tarjeta de juego virtual de Nintendo no se conoce muy bien, por lo que pocos saben que en realidad se puede utilizar para compartir tus juegos digitales con familiares o amigos.

Abre la pestaña de tarjetas de juego virtuales en el menú principal y selecciona el juego que deseas regalar a un amigo. Sigue las instrucciones para crear un grupo familiar de Nintendo si aún no tienes uno, o elige a quién deseas regalárselo entre las opciones disponibles.

Así podrán jugar a tu juego digital durante 14 días, tras los cuales se devolverá automáticamente a tu sistema. Muy práctico, ¿verdad?

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.