Doug Bowser se despide de Nintendo of America: Devon Pritchard toma el relevo histórico

Nintendo of America atraviesa un momento histórico con la salida de Doug Bowser, quien anunció su retiro como presidente y COO de la compañía a partir del 31 de diciembre de 2025. Bowser, que asumió el cargo en 2019 tras la salida de Reggie Fils-Aimé, cierra una etapa marcada por el éxito del Nintendo Switch, la consolidación de la marca en América y la expansión hacia nuevos formatos de entretenimiento.

Durante más de una década en Nintendo, Bowser desempeñó un papel clave en ventas y marketing antes de llegar a la presidencia. Su liderazgo fue fundamental para mantener la relevancia de la compañía en un mercado cada vez más competitivo.

El relevo lo tomará Devon Pritchard, ejecutiva con más de dos décadas de experiencia en Nintendo, quien se convierte en la primera mujer en dirigir Nintendo of America. Su nombramiento marca un cambio histórico en la directiva y abre una nueva etapa para la compañía.

Bowser se despidió con mensajes en redes sociales agradeciendo a los fans, empleados y socios de Nintendo, destacando la pasión que siempre ha caracterizado a la comunidad gamer. Por su parte, la compañía celebró su legado y dio la bienvenida a Pritchard, quien promete continuar fortaleciendo la presencia de Nintendo en la región.