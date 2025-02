Nintendo dejará de ofrecer Puntos de Oro, una semana antes del Switch 2 Direct

Nintendo está a punto de descontinuar su programa de recompensas Gold Points (Puntos de Oro)

A partir del 24 de marzo de 2025, ya no podrás obtenerlos.

Sin embargo, los puntos que ganes ahora serán canjeables por otros 12 meses.

Nintendo ya confirmó que finalizará su programa de recompensas de Puntos de Oro de la eShop el próximo mes.

El anuncio se realizó en el sitio web oficial de My Nintendo y confirmó que la obtención de puntos de oro se suspenderá el 24 de marzo de 2025. Al momento de escribir este artículo, el sitio web muestra un error en esa página. Sin embargo, una sección de preguntas frecuentes (con información de Go Nintendo ) brinda más detalles:

"A partir de las 9:30 p. m. PDT del 24/3/2025 (11:30 pm, tiempo de la CDMX), los usuarios ya no podrán ganar puntos de oro de My Nintendo. Ya no se obtendrán puntos de oro por compras digitales en Nintendo eShop después de las 9:30 p. m. PDT del 24/3/2025 (11:30 pm, tiempo de la CDMX).

"Ya no se obtendrán Puntos de Oro en juegos físicos que se lancen después del 24/3/2025. En el caso de los juegos físicos que se lanzaron el 24/3/2025 o antes, aún se pueden obtener puntos de oro si se registran títulos elegibles dentro del año a partir de la fecha de lanzamiento original del juego.

"Todos los Puntos de Oro obtenidos seguirán siendo válidos y canjeables durante 12 meses después de su emisión. Ten en cuenta que no hay cambios en la forma de canjear los Puntos de Oro que ya ganaste".

Sospechosamente, esto está sucediendo aproximadamente una semana y media antes del Nintendo Switch 2 Direct programado para el 2 de abril. Nintendo actualmente no ha anunciado un reemplazo para el esquema de recompensas de puntos de oro, pero existe la posibilidad de que la compañía pueda implementar un nuevo sistema para cuando llegue su nueva consola a finales de este año.

Si no, en verdad sería una pena. Los Puntos de Oro son una forma estupenda de ahorrar dinero en las compras digitales en la eShop. Al igual que PlayStation Rewards, los puntos de oro se añaden a tu cuenta de Nintendo después de registrar un juego físico o comprar un juego digitalmente en la eShop. Con el tiempo, esto permite a los jugadores ahorrar una cantidad sustancial en los mejores juegos de Nintendo Switch .

Nintendo confirmó que las cuentas Nintendo se transferirán a Nintendo Switch 2, así que, ¿podría estar en camino una renovación mayor de Nintendo eShop? Esperemos que así sea, porque definitivamente es necesaria.